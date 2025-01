In deze jungleklas heb je meer energie en kun je je beter concentreren

Lesgeven in een mini-jungle. Op KBS Petrus en Paul in Breda krijgen de kinderen van groep 5b onderwijs in een oase van groen. "Je komt binnen en het ruikt helemaal naar de Intratuin en naar het bos", zegt juf Iris van Campen. De kinderen kunnen er wel aan wennen. "Ze geven meer zuurstof en ik krijg er ook meer energie van", merkt de 8-jarige Tias.

"Je hebt ook kinderen die, terwijl ze aan het werk zijn, rustig aan zo'n plantje op hun tafel gaan zitten", vertelt juf Iris lachend. "Het brengt heel veel rust en heel veel sfeer. Het is heel gezellig. En de andere lokalen? "Ja, de rest van de docenten zijn heel jaloers ja!"

"Mijn moeder wil steeds meer planten, maar dat vindt mijn vader niet zo leuk."

"We hebben vanmorgen ook les gehad over de planten. Daar hoorden we dat planten ook heel goed zijn voor je concentratie", vertelt Tess (8). Bij haar thuis is het nog niet zo groen. "Mijn moeder probeert er wel steeds meer planten bij te zetten. Maar dat vindt mijn vader niet zo leuk, want dan kan hij niet zo goed voetbal kijken omdat al die planten er dan voor staan. Maar ik vind het juist wel gezellig."

Al het groen valt enorm in de smaak. "Ik vind de planten heel leuk. Het is wel heel bijzonder dat het hier opeens helemaal groen is geworden", vindt Quinten (8). Elk kind heeft een eigen plant gekregen om zelf te verzorgen. "Die van mij moet een keer in de drie weken water krijgen."

"Op mijn bureautje thuis staan ongeveer twintig planten."

"Iedereen kijkt z'n ogen uit", lacht juf Iris. Donderdag bleek dat 'haar' 25 kinderen de gelukkige winnaars waren van de 'jungleklas'-wedstrijd van Bloemenbureau Holland en GreenBee Foundation. "We zijn gekozen uit 350 klassen!"

De 8-jarige Pien voelt zich helemaal thuis in het groene klaslokaal. "Ik heb thuis ook echt superveel planten. Op mijn bureautje staan ongeveer twintig planten. Ik vind het heel leuk om tussen planten te zitten, want ik hou heel erg van de natuur."

"Groene klassen, groene gangen, ja allemaal."