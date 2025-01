Dragqueen Vanessa van Cartier valt in slaap in auto en crasht tegen boom

Dragqueen Vanessa van Cartier is woensdagavond in slaap gevallen achter het stuur en in Bergen op Zoom tegen een boom gecrasht. Ze had de schrik van haar leven, zo zegt ze erover. Vanessa is vooral bekend als winnaar van het tweede seizoen van Drag Race Holland. "Neem nooit dingen voor lief, want het kan allemaal in een oogwenk voorbij zijn!"

De Belgische artieste was woensdag in Schiedam geweest voor een theatershow. Toen ze 's avonds via Bergen op Zoom naar huis reed, ging het mis. Het was heel mistig op de weg en ze was plotseling erg moe. Vanessa zocht naar een pompstation om even te kunnen rusten, maar tijdens het rijden viel ze in slaap.

Ze botste daardoor met haar auto tegen een boom. "Mijn auto is volledig total loss", schrijft de dragqueen. Op Instagram heeft ze foto's gedeeld van haar auto. De voorkant is zwaar beschadigd geraakt. "Ik wil de politie Bergen op Zoom bedanken voor de goede zorgen. Wees voorzichtig met dit weer, mensen!"

Vanessa is niet gewond geraakt. "Een engel moet over me hebben gewaakt, want ik ben er levend uitgekomen."