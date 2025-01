Ongevaccineerde kinderen besmet met mazelen

In de regio West-Brabant zijn twaalf besmettingen met mazelen gemeld. Het merendeel zijn ongevaccineerde kinderen. Het gaat om één zogeheten cluster, dat betekent dat de besmette personen contacten zijn van elkaar. Dat meldt de GGD West-Brabant.

De besmettingen zijn sinds half december bij de GGD gemeld, dat heeft de gezondheidsorganisatie donderdag naar buiten gebracht.

De GGD heeft een contactonderzoek gedaan waaruit blijkt dat ze geen scholen, kinderopvang of verenigingen bezochten op het moment dat zij besmettelijk waren.

Besmettelijke ziekte

Mazelen zijn heel besmettelijk. Voor de meeste mensen die mazelen oplopen, verloopt de ziekte relatief mild, maar soms kunnen patiënten ernstige complicaties krijgen, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

In zeldzame gevallen overlijden mensen aan mazelen. Voor de jongste kinderen is het risico groter dan voor volwassenen.

Artsen in de regio is gevraagd om extra goed op te letten op mazelen. Mensen die contact hebben gehad met iemand met mazelen, moeten bij klachten eerst bellen voordat ze naar de huisarts of het ziekenhuis gaan. Iemand met mazelen mag vanwege het besmettingsgevaar niet in een volle wachtkamer gaan zitten.

Uitbraak mazelen

In maart afgelopen jaar was in Eindhoven en omgeving een uitbraak met mazelen. Veertien kinderen raakten besmet. Uiteindelijk liepen de aantallen in Zuidoost-Brabant en Midden- en Noordoost Brabant op tot 46 patiënten.

Kinderen kunnen worden gevaccineerd tegen mazelen en dat is ook het advies van de GGD. Maar de vaccinatiegraad is de afgelopen jaren gedaald tot minder dan negentig procent. De bevolking is goed beschermd als 95 procent ingeënt is.

