Opnieuw cyberaanvallen bij scholen en ziekenhuizen, derde dag op rij

Opnieuw zijn er cyberaanvallen bij verschillende instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Onder meer in Tilburg en Eindhoven zijn instellingen getroffen, dat meldt de organisatie SURF. Door de aanvallen werkt de internetverbinding traag of niet. Het is de derde dag op rij dat cyberaanvallen systemen ontregelen.

De eerste meldingen waren rond half negen. Het gaat opnieuw om een 'grote DDoS-aanval', zo meldt SURF. Bij de organisatie SURF zijn internetdiensten ondergebracht voor scholen, universiteiten en onderzoeksinstituten uit het hele land. Hun netwerk wordt nu voor de derde dag bestookt, waardoor alle aangesloten instellingen daar last van hebben. Afgelopen nacht waren er ook enkele korte aanvallen, valt te lezen in een verklaring van SURF. Bij DDoS-aanvallen worden systemen bestookt met zoveel verkeer dat ze bezwijken onder de druk en onbereikbaar worden. Derde aanval op rij

Woensdag kwamen de eerste meldingen van de cyberaanval naar buiten. Donderdag ging het weer mis, onder meer Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven was getroffen. Om nieuwe aanvallen zo veel mogelijk te voorkomen, zijn er donderdag desondanks maatregelen genomen. Wie er achter de aanvallen zitten of wat het motief is, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook niet of er een verband is tussen de digitale aanvallen. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Nieuwe cyberaanval bij scholen en ziekenhuis