Kabinet belooft oplossing voor asielzoekersoverlast op station Maarheeze

Het kabinet buigt zich de komende dagen over een oplossing voor de overlast die asielzoekers uit het opvangcentrum in Budel volgens de NS veroorzaken op het station in Maarheeze. Het spoorbedrijf overweegt het station om die reden zelfs over te gaan slaan. "Maar dat gaat echt niet gebeuren", verzekerde staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) voor aanvang van de ministerraad. Na de ministerraad bleek vrijdagmiddag dat het kabinet meer tijd nodig heeft voor concrete stappen.

Dat het kabinet niet nu al een besluit kon nemen over maatregelen, komt volgens staatssecretaris Jansen ook doordat minister David van Weel van Justitie en Veiligheid niet aanwezig was. "Als we kijken naar een structurele oplossing, dan moeten we ook denken aan mogelijkheden via het openbaar ministerie, via handhaving", aldus de PVV-staatssecretaris.

Daar heeft hij naar eigen zeggen niet alleen asielminister Marjolein Faber bij nodig, maar ook Van Weel. De drie bewindslieden praten de komende dagen verder. Jansen hoopt in de loop van volgende week met een oplossing te kunnen komen.

Burgemeester Van Kessel van de gemeente Cranendonck liet nog weten dat hij bezorgd is over de over de mogelijke sluiting van het NS-station in Maarheeze. "Een dergelijke sluiting is onacceptabel en zou voor onze gemeente desastreuze gevolgen hebben. De hoge kosten die NS maakt, mogen niet als enige maatstaf gelden voor het behoud van een belangrijke verbinding voor de inwoners van Cranendonck."

Volgens Van Kessel speelt dit probleem ook in Weert en zeker ook in Eindhoven. De burgemeester wil een oplossing die de belangen van de inwoners beschermt en de bereikbaarheid van de gemeente waarborgt.

Gevoel

Medewerkers van de NS voelen zich veelal niet veilig als ze via station Maarheeze moeten rijden. Conducteur Peter Konings begint regelmatig met knikkende knieën aan zijn dienst omdat het station en de treinen op het traject worden geteisterd door asielzoekers die voor overlast zorgen. Peter is bang dat er vroeg of laat dodelijke slachtoffers vallen. "De maat is vol. We zijn echt bang om hier te werken."

Alcoholverbod

Donderdag werd bekend dat de gemeente Cranendonck een alcoholverbod heeft ingesteld voor bepaalde gebieden in het centrum van Maarheeze. Volgens de gemeente hebben inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum van Maarheeze ‘al lange tijd last van mensen die alcohol drinken in het centrum’.

De gemeente heeft het in de aankondiging niet over asielzoekers die voor de overlast zorgen. Maar het is al lange tijd duidelijk dat ondernemers en inwoners juist klagen over overlast die wordt veroorzaakt door veelal jonge asielzoekers.

