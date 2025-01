Alcoholverbod in dorp waar asielzoekers al lange tijd voor overlast zorgen

De gemeente Cranendonck heeft een alcoholverbod ingesteld voor bepaalde gebieden in het centrum van Maarheeze. Volgens de gemeente hebben de inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum van Maarheeze ‘al lange tijd last van mensen die alcohol drinken in het centrum’.

De gemeente heeft het in de aankondiging niet over asielzoekers die voor de overlast zorgen. Maar het is al lange tijd duidelijk dat ondernemers en inwoners juist klagen over overlast die wordt veroorzaakt door veelal jonge asielzoekers.

LEES OOK: Bankjes weg en cameratoezicht na overlast van asielzoekers

Volgens de gemeente worden voorbijgangers, buurtbewoners en ondernemers lastiggevallen. De omgeving wordt vervuild met afval en door wildplassen, zo schrijft de gemeente in een persbericht. De politie heeft weliswaar de mogelijkheid om te handhaven, maar dat is volgens de gemeente niet meer genoeg. Ze wil nu preventief optreden.

Het alcoholverbod geldt niet op feestdagen en tijdens evenementen. In ruim tien straten in het dorp mag op straat geen alcohol worden gedronken.

Maarheeze heeft al lange tijd overlast van een groep asielzoekers van het nabijgelegen azc in Budel. Vorig jaar oktober luidde de burgemeester weer de noodklok over de overlast in een gesprek met minister Faber van Asiel en Migratie. Maar de gemeente was toen teleurgesteld in de maatregelen die de minister aankondigde.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Asielminister Faber praat met burgemeester Cranendonck over azc Budel

Grimmige sfeer in Maarheeze door overlast azc: 'Wachten tot de bom barst'