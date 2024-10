Asielminister Faber praat met burgemeester Cranendonck over azc Budel

Na weken vragen heeft burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck eindelijk een gesprek gehad met asielminister Marjolein Faber (PVV) over het azc in Budel. Dat heeft de gemeente Cranendonck laten weten aan Omroep Brabant. Volgens de gemeente was het een 'goed gesprek'.

De minister zou 'de noodzaak om de oorzaak van de overlast in Cranendonck aan te pakken' zien. De gemeente meldt ook dat de minister meerdere maatregelen overweegt, die worden uitgezocht op het ministerie van Asiel en Migratie.

Burgemeester Van Kessel probeerde al een tijdje om een gesprek met minister Faber te krijgen. In september stuurde de burgemeester een brandbrief naar de minister, waarin hij een dingende oproep deed om snel in te grijpen. Dat deed hij omdat het aantal incidenten in en rond het asielzoekerscentrum toenam.

'Nu oplossing nodig'

Budel heeft echt veel last van een groep 'risico' asielzoekers die in de voormalige kazerne in het dorp wordt opgevangen, zei de burgemeester eerder in het programma KRAAK. van Omroep Brabant. "Er wordt gestolen, geïntimideerd, rotzooi getrapt en nog meer ellendigs. Er is na een periode van betrekkelijke rust nu ook weer een toename van overlast te zien. Wat er ontbreekt is een plan van aanpak."

"Wat er nu voor oplossingen worden aangereikt, zoals het strengste asielbeleid ooit, dat is iets voor de langere termijn", vervolgde hij. "Budel heeft nú een oplossing nodig."

Die oplossing lag er volgens hem zelfs al, door het invoeren van de spreidingswet. "Hierdoor kon onder meer die lastigere groep asielzoekers die vaak voor overlast zorgt beter verdeeld worden. Een kleine groep herrieschoppers is beter te beheersen dan grote groepen."

Dat Van Kessel (VVD) de asielminister heeft kunnen spreken is overigens bijzonder. Vorige maand schreef het AD dat Faber naast de burgemeester van Ter Apel, in wiens gemeente asielzoekers zich moeten aanmelden, het maar weinig burgemeesters is gelukt om een gesprek met de minister te krijgen.

Of het gesprek ook de uitkomst heeft waar Van Kessel op hoopt, zal moeten blijken. Volgens de gemeente Cranendonck komt de minister zo snel mogelijk met een brief.

