Overlast azc Budel: burgemeester eindelijk in gesprek met asielminister

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft binnenkort een gesprek met asielminister Marjolein Faber. Dat laat de gemeente Cranendonck dinsdag weten. De burgervader stuurde ruim twee weken geleden een brandbrief naar Faber omdat bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel nog altijd voor veel overlast zorgen.

Van Kessel deed in de brief ‘een dringende oproep om snel in te grijpen.’ Hij wil dat het aantal overlastgevers in Budel snel en blijvend omlaag gaat.

In de brief aan de minister stelde hij ook dat hij alleen een kennismakingsgesprek heeft gehad met Faber en dat hij daarna niets meer van haar heeft gehoord. Daar komt nu verandering in. Het gesprek met Faber vindt binnenkort plaats. Wanneer precies, is niet bekendgemaakt.

Het gesprek zal gaan over de problemen bij het azc en de maatregelen die Faber wil nemen om de situatie te veranderen.

Steekpartijen tussen bewoners azc

Inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van Cranendonck ervaren al jarenlang overlast van de locatie in Budel. De situatie verandert maar niet: “We hebben er echt genoeg van”, schreef Van Kessel.

"Na een korte periode van relatieve rust is de overlast de afgelopen weken weer toegenomen, met incidenten zoals diefstallen, vernielingen en bedreigingen."

Ook wees Van Kessel in de brief op een toename van het aantal incidenten op het COA-terrein. Zo waren er de afgelopen drie maanden drie steekpartijen tussen bewoners van het asielzoekerscentrum.

Het was niet de eerste keer dat de burgemeester aan de bel trok, dat deed hij al eerder bij staatssecretaris Eric van der Burg (voorganger van Faber). Vorig jaar stuurde hij twee keer in korte tijd een brandbrief.

Maar de reactie van Van der Burg bleek toen teleurstellend. Hij opperde om 'COA-gastheren' in te zetten op station Maarheeze. Omdat deze methode ook in Emmen succesvol zou zijn geweest. Van Kessel zag dat niet als een oplossing voor de veiligheidsproblemen op station Maarheeze.

