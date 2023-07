Opnieuw brandbrief naar Den Haag vanwege overlast asielzoekers in Budel

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck is teleurgesteld in de maatregelen die Den Haag wil nemen om overlast van asielzoekers bij het azc in Budel te verminderen. Daarom heeft hij voor de tweede keer in korte tijd een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van der Burg. Eerder deze maand stuurde Van Kessel ook al een brandbrief, maar de reactie van Van der Burg vindt de burgemeester teleurstellend.

De burgemeester geeft in de brief weer aan zich ernstig zorgen te maken over de polarisatie onder de inwoners van zijn gemeente. Hij ziet het draagvlak toenemen om het heft in eigen handen te nemen door de langdurig aanhoudende overlast. “Dit leidt tot vergaande spanningen tussen onze inwoners en de asielzoekers.”

Maar volgens de burgemeester zorgen intensivering van eerdere maatregelen of afspraken niet voor oplossingen. “Onze vraag over het verminderen en verdelen van het aantal overlastgevers zijn onvoldoende beantwoord.”

De burgemeester is teleurgesteld over het idee van de staatssecretaris om zogeheten COA-gastheren in te zetten op het treinstation in Maarheeze. Volgens Van der Burg hebben die succes op het NS-station van Emmen. Maar deze hosts wijzen reizende asielzoekers alleen de weg naar Ter Apel, waar zij zich kunnen aanmelden voor de asielprocedure Volgens burgemeester Van Kessel sluit dat niet aan op de veiligheidsproblemen waarmee het station in Maarheeze kampt.

De burgemeester hoopt dat het openen van een apart asielzoekerscentrum voor mensen die weinig kans maken om in Nederland te mogen blijven, een oplossing is voor de overlast in de dorpen rondom het azc in Budel. Hij wil graag op korte termijn hierover met de staatssecretaris in gesprek. "We zijn de komende week beschikbaar."

Volgens Van Kessel heeft het COA in de overeenkomst die is gesloten bij de komst van het azc in Budel beloofd zich in te spannen om overlast te voorkomen. In de brief schrijft hij dat het COA zich onvoldoende aan die afspraken houdt.

