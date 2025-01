'Met knikkende knieën op trein bij Maarheeze', conducteur Peter is het zat

Als hij weet dat hij langs station Maarheeze moet, begint conducteur Peter Konings regelmatig met knikkende knieën aan zijn dienst. Het station en de treinen op het traject worden geteisterd door asielzoekers die voor overlast zorgen. Peter is bang dat er vroeg of laat dodelijke slachtoffers vallen. "De maat is vol. We zijn echt bang om hier te werken."

Conducteur Peter werkt regelmatig op het traject Eindhoven - Weert, waar station Maarheeze aan ligt. Hij ziet het regelmatig misgaan met een klein groepje asielzoekers. "Ze lopen met messen in de trein. Ze hebben scheermesjes bij zich. We worden bespuugd. We worden bedreigd. We worden uitgescholden. Geschopt en geslagen. De meest verschrikkelijke dingen maken wij op dit station en op dit baanvak mee", vertelt hij tegen de NOS.

Hij vreest dat het een keer flink misgaat. "Wij zijn gewoon bang dat het vandaag of morgen echt een dodelijk slachtoffer op gaat leveren. Je moet aan je eigen veiligheid denken. Daar worden wij ook in getraind. Maar ook de reizigers hebben ermee te maken en daar ben je ook verantwoordelijk voor. En daar ben ik best wel bang voor."

Zelf is de conducteur op zijn hoede op de beruchte lijn. "Je bent heel teruggetrokken, je bent niet jezelf en en dat heeft zijn weerslag op het werk. De NS heeft al zoveel gedaan. Eigenlijk is de overheid nu aan zet. Zij moet echt ingrijpen en meehelpen om dit soort dingen te voorkomen."

Sinds twee jaar worden er door de NS beveiligers ingehuurd die toezicht houden op de perrons. Ook zijn er camera's en hoge hekken geplaatst om asielzoekers die voor problemen zorgen te weren. Toch zijn de problemen nog niet voorbij. "Het verandert wel iets, maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Ze kopen vaak een kaartje voor een kort traject, maar reizen er langer mee. Als je ze controleert, dan slaat de vlam in de pan."