Angelique was 20 jaar verward: 'Het gaat toch goed', zei de GGZ

Meerdere keren per week stond Angelique van Deursen uit Helmond op straat in haar pyjama na een herbeleving van het misbruik dat ze in haar jeugd meemaakte. Toch werd ze naar eigen zeggen bij de GGZ van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens Angelique zijn er veel verwarde personen die tussen wal en schip vallen, omdat zij niet direct een gevaar vormen. Kortere lijnen tussen hulpverleners en een structurele aanpak zouden volgens Angelique en Onno Hoes, die onderzoek deed naar deze groep, helpen om de problematiek aan te pakken. "Met therapie rakel je alles op, zeiden ze."

"Dan stond ik in mijn pyjama verward op straat, alsof ik weer een meisje van acht was", vertelt ze. De politie werd vaak ingeschakeld door voorbijgangers of buurtbewoners.

Uit cijfers van de politie bleek eerder deze week dat het aantal meldingen dat de politie krijgt van overlast door verwarde personen in meer dan de helft van de Brabantse gemeenten is gestegen.

Alleen zo worden de lijntjes tussen hulpverleners korter, denkt Angelique. "Hoe korter de lijntjes, hoe sneller er een hulpverlener komt. Als ik naar het politiebureau werd gebracht en de crisisdienst pas na vier uur kwam, dan was ik weer in het hier en nu. De beoordeling van de GGZ was dan ook anders."

Een psycholance, een soort ambulance voor verwarde mensen waar een paar jaar geleden mee geëxperimenteerd werd, zou volgens Angelique en Hoes goed kunnen werken. In zo'n speciale en prikkelarme psycholance brengen een huisartsenchauffeur en GGZ-verpleegkundige verwarde personen op een passende manier naar de juiste instelling.

Een specialist van de GGZ in de meldkamer, waar politiechef Martin Sitalsing van Noord-Nederland voor pleit, zien Angelique en Hoes ook wel zitten. Toch is structurele aandacht voor de problematiek rond verwarde personen de belangrijkste oplossing, denkt Hoes.

"Op het snijvlak van zorg en veiligheid moet eigenlijk een speciale staatssecretaris of groep tussen de verschillende departementen komen die deze problematiek oppakt. Dat kunnen de provincies waar het aantal meldingen van verwarde personen hoog is ook zelf doen."

Met Angelique gaat het inmiddels weer goed met behulp van een welzijnsorganisatie en haar hulphond. "De LEVgroep heeft me aan vrijwilligerswerk geholpen waardoor ik weer buiten kwam en een doel in mijn leven kreeg. Mijn hulphond is de beste hulpverlener ooit en houdt me in het hier en nu."

GGZ Oost Brabant is in gesprek met de politie en andere partijen over een betere samenwerking en laat weten voorlopig niet te willen reageren op de cijfers.

