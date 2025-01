Teuns bedrijfsbus vol elektrische fietsen is gestolen: 'Heeft veel impact'

Dat bestelbusjes in trek zijn bij criminelen heeft ook ondernemer Teun Kemps uit Schijndel ondervonden. De bedrijfsbus van zijn fietsenwinkel is sinds donderdagochtend spoorloos. En die bus had hij pas net een maand. "Dit kost weer een hoop geld. Maar ik baal vooral dat ze aan mijn spullen hebben gezeten", zegt Teun.

De bus stond bij het huis van Teun in Sint-Oedenrode en is in de nacht van woensdag op donderdag weggehaald. "Die bus heb ik pas anderhalve maand geleden gekocht", vertelt hij. "Die was 13.000 euro en er stonden ook nog een paar elektrische fietsen van 3000 euro per stuk in."

Over het geld maakt hij zich nog het minst druk. "Een deel daarvan krijgen we wel terug van de verzekering, maar nooit helemaal natuurlijk. Ik baal vooral dat ze aan mijn spullen hebben gezeten. Dat heeft wel impact. Er stonden fietsen van klanten in. Ik vind dat ook vervelend naar hen toe."

Het afgelopen jaar is het aantal diefstallen van bedrijfsauto's enorm toegenomen. Dat waren er vorig jaar 426, veertig procent meer dan in 2023.

LEES OOK: Zoveel auto's en brommers werden er in jouw gemeente gejat

Ook Teun merkt dat steeds meer ondernemers de dupe worden. "Ik hoorde dat er dezelfde nacht in de wijk nog een bedrijfsbus is gestolen. Dieven hebben echt maling aan wat de impact voor ondernemers is."

Teun hoopt dat er mensen in de wijk zijn die camerabeelden hebben. "Maar ik heb eigenlijk totaal geen vertrouwen meer dat die bus nog terugkomt. Ik denk dat ze allang de grens over zijn."