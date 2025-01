Minister Faber wil minderjarige asielzoekers sneller uitzetten na misdrijf

Minderjarige asielzoekers kunnen na een misdrijf sneller hun asielvergunning kwijtraken en het land worden uitgezet. Het gaat om misdrijven tegen de openbare orde, zoals haatzaaien, openlijke geweldpleging of deelnemen aan een terroristische organisatie. Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie wil dit binnen twee weken regelen. Aanleiding is onder meer de groepsverkrachting in Helmond, waar vier tieners deze week voor werden veroordeeld.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan op dit moment alleen een asielstatus van een minderjarige intrekken als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet de minderjarige veroordeeld zijn volgens het volwassenenrecht en minimaal zes maanden gevangenisstraf hebben gekregen.

Minister Faber wil deze voorwaarden uit het vreemdelingenrecht halen. Ze wil dat de IND voortaan iedere veroordeling voor een misdrijf tegen de openbare orde meeweegt bij het intrekken of weigeren van een vergunning.

Groepsverkrachting in Helmond

In december kondigde de minister al aan dat ze deze wijziging wilde doorvoeren. Deze vrijdag legde ze een verband met de groepsverkrachting in Helmond.

Op 16 december 2023 werd een dakloze vrouw in Helmond verkracht door een groep tieners. Hier waren minderjarige asielzoekers bij betrokken. Vier van de verdachten kregen maandag tot vijftien maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De vijfde verdachte werd schuldig bevonden aan aanranding van de vrouw.

Voor zulke mensen is volgens Faber geen plaats in Nederland, zo zei Faber voor aanvang van de ministerraad. "Zeker na het incident in Helmond ben ik er helemaal klaar mee dat we in dergelijke gevallen de asielvergunning niet kunnen intrekken", laat ze in een verklaring weten.

