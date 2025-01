Studenten TU/e mogen tentamen verplaatsen vanwege cyberaanval

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven die in de problemen komen door de roosterwijzigingen, mogen hun tentamens verplaatsen. Dat meldt de universiteit vrijdagavond. De TU/e was afgelopen week doelwit van een cyberaanval, waarna de netwerken offline werden gehaald. De tentamens, die maandag zouden starten, zijn daardoor een week uitgesteld.

Meerdere studenten kunnen de verplaatste tentamens waarschijnlijk niet maken omdat ze al andere dingen hadden gepland. Als ze een geldige reden hebben, mogen studenten hun tentamens van het tweede naar het derde of vierde kwartaal verplaatsen. Dat heeft de TU/e besloten. Een geplande vakantie of een topsportevenement vallen volgens de universiteit onder de geldige redenen.

Patrick Groothuis, vicevoorzitter van de TU/e, laat weten dat hij zich realiseert dat hiermee een extra beroep wordt gedaan op de docenten. "Deels wordt de werklast verplaatst, omdat de student geen extra kans krijgt, maar een andere datum voor hetzelfde tentamen. Hierdoor is er geen extra nakijktijd, maar het betekent wel dat er bijvoorbeeld extra tentamens gemaakt moeten worden. We gaan kijken op welke manier we dit voor docenten kunnen compenseren."

Zondag verwacht de universiteit met meer informatie te komen over het hervatten van het onderwijs op maandag.

