Hackers TU/e 'op heterdaad betrapt': 'Netwerk vóór maandag weer veilig'

De hackers die verantwoordelijk zijn voor de cyberaanval op de Technische Universiteit Eindhoven zijn op heterdaad 'betrapt'. Dat meldt de universiteit op basis van de eerste resultaten van het onderzoek naar de aanval. Het grootste deel van het netwerk en de netwerkgebonden systemen zullen waarschijnlijk voor het einde van het weekend weer veilig en beschikbaar zijn.

Het netwerk van de universiteit is zondag offline gehaald, omdat het doelwit was van een cyberaanval. Sindsdien wordt onderzocht wat er precies aan de hand is.

Nu blijkt dat het digitale veiligheidssysteem van de universiteit goed heeft gewerkt. De hackers zouden door dat systeem op heterdaad betrapt zijn. Zo is nu duidelijk hoe de hackers het systeem binnen zijn gekomen. Er zijn nog geen signalen dat ze erin zijn geslaagd om systemen te gijzelen, documenten te versleutelen of data te stelen. "Er is erger voorkomen door het kordate ingrijpen van onze ICT-experts", meldt Patrick Groothuis, vicevoorzitter van de TU/e.

Extra alert

De universiteit heeft nog meer veiligheidsmaatregelen genomen en blijft komende tijd extra alert. "We gaan hierbij niet over één nacht ijs. Tegelijkertijd zijn er wat betreft digitale veiligheid geen honderd procent-garanties, dus blijven we extra alert en nemen we direct maatregelen wanneer nodig."

Sinds de cyberaanval wordt er nog geen les gegeven. De tentamenweek, die maandag zou starten, is een week uitgesteld. De TU/e laat woensdag weten dat het netwerk voor het einde van het weekend weer veilig zal zijn. "Tijdens het weekend worden de netwerken nog functioneel getest. Het plan om maandag het onderwijs te herstarten, gaat naar verwachten dan ook door."

DDoS-aanval

Het netwerk van SURF, de ICT-samenwerking van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland, werd deze woensdag ook getroffen door een online aanval. Het gaat om een DDoS-aanval. Daarbij krijgt een netwerk zoveel verkeer te verwerken dat het dit niet aankan. Studenten en medewerkers van Fontys hebben hierdoor woensdag onder andere problemen met de wifi.

Ook mensen op de TU/e-campus merkten wat van deze aanval, zo laat de universiteit weten. Het leidde daar tot haperingen in de wifi-verbinding.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

'Wifi werkt niet meer', hogescholen Fontys de dupe van cyberaanval

Ethisch hacker: 'Herstellen aanval TU/e kan even duren, systeem is complex'

TU/e schrapt alle lessen na cyberaanval: deze expert legt het uit