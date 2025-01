'Voor zeven ton aan Philips-apparatuur gestolen tijdens transport'

Dieven hebben voor zeven ton aan medische apparatuur van Philips gestolen tijdens een transport van de fabriek in Best naar Spanje. De spullen zouden heel moeilijk verhandelbaar zijn: het gaat om zeer specialistische apparatuur voor kijkoperaties.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Philips was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens de krant tast het bedrijf in het duister over de reden van de diefstal. De spullen zouden ergens vorig jaar zijn gestolen terwijl ze onderweg waren naar Spanje vanuit de medische fabriek Azurion in Best.

De systemen hebben een werkende internetverbinding nodig om te werken. De spullen zijn nog niet aangesloten geweest op het internet, zegt Philips. Omdat het om zeer specialistische apparatuur gaat voor kijkoperaties kunnen de spullen ook niet zo maar worden verhandeld. De lading was eigenlijk bestemd voor een ziekenhuis in Spanje.

Dat ziekenhuis wordt alsnog door Philips voorzien van benodigde apparatuur. De gestolen apparatuur was verzekerd, zegt Philips.

Diefstal bij DAF

Eerder deze week werd bekend dat er volgens ingewijden voor miljoenen euro’s aan onderdelen waren gestolen van de Eindhovense truckfabrikant DAF.

Die diefstal zou zijn gepleegd door medewerkers en vond ook ergens 2024 plaats. Naar verluidt zijn er verstuivers gestolen met een geschatte waarde van meer dan 2 miljoen euro. Bij de diefstal was een teamleider betrokken, net als andere mensen van de werkvloer.