Drie keer aanslag bij café: 'Ik snap dat wenkbrauwen fronsen'

In één maand tijd is de Bredase kroeg van ondernemer Johan de Vos drie keer doelwit geweest van een aanslag. Eind december waren er meerdere explosies bij zijn café Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt. Vervolgens werd vrijdag geprobeerd brand te stichten met een molotovcocktail en ook zondag was het weer raak. De Vos snapt dat dat bij mensen de wenkbrauwen doet fronsen. "Maar ik weet ook niet wat het is."

Johan de Vos is een bekende ondernemer. Hij is naast eigenaar van het café ook voorzitter van Koninklijke Horeca Breda. “Ik ben geen kroeg begonnen om hier iedere twee weken te komen vertellen dat de ruiten eruit liggen. Daar word ik niet heel vrolijk van.”

Een 18-jarige man uit Breda is opgepakt. Wat zijn rol is, wordt nu bekeken.

Aan de zijkant van café Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt in Breda is zondagochtend geprobeerd om brand te stichten. Er zijn meerdere ruiten vernield, maar er brak geen brand uit. Volgens de politie gaat het om een mogelijke molotovcocktail. De Vos is er wel klaar mee. “Ik ben een grote vent, maar dit doet wel wat met je.”

Hij heeft geen idee wie er achter alle recente ellende zit. “Maar ik ben blij dat de politie inmiddels iemand te pakken heeft. Hopelijk brengt dat meer duidelijkheid in dit verhaal.”

Hoe en waarbij de opgepakte 18-jarige precies betrokken is, weet de eigenaar nog niet. Wel zegt hij niet te geloven dat er sprake is van toeval. “Ik zal de laatste zijn die dat zegt. Dit is echt iets van de laatste tijd. Ik ben al veertien jaar ondernemer hier. Het is niet zo dat het keer na keer raak was in die periode.”

Wel snapt De Vos dat de recente gebeurtenissen ‘de wenkbrauwen doen fronzen bij iedereen’. “En ook bij mij. Ik snap dat mensen dan zeggen: ‘Oeh, alweer?’ Maar ik weet ook niet wat het is.”

Volgens De Vos is 'natuurlijk niet iedereen zijn beste vriend’. “Maar we staan niet bekend als een café waar hele rare types komen. Ik heb echt geen idee wat hier speelt. Dat maakt het zo lastig. Ik hoop dat de politie met deze aanhouding verder komt in dit hele verhaal.”

Als mens is hij geraakt door wat er de afgelopen tijd bij zijn kroeg is gebeurd. “Ik heb mensen hier werken. Dit voelt als een familie. Het doet ook wat met hen. Dat is niet leuk." Die glasschade noemt De Vos vooral vervelend, "maar daar hebben we de verzekering gelukkig voor", zegt de eigenaar.

Vooralsnog blijven er nog geen mensen weg bij het café, meent De Vos. “We gaan gewoon verder met waar we gebleven zijn. Als het hier onveilig zou zijn zou ik niet opengaan. Ik voel me binnen én buiten het café nog veilig.”