'Sterrenrestaurant verhuist naar unieke oude villa van Frits Philips'

Het was een zoektocht, maar het is gelukt. Het iconische, voormalige landhuis van Frits Philips op landgoed De Wielewaal in Eindhoven krijgt een nieuwe bestemming: tweesterrenrestaurant Tribeca uit Heeze komt er te zitten. Huurprijs: minimaal 320.000 euro per jaar, exclusief btw en dat in elk geval voor tien jaar.

In het huis waar Frits Philips van 1934 tot aan zijn dood in 2005 woonde, kan vanaf het voorjaar van 2026 gedineerd worden. Tweesterrenrestaurant Tribeca verlaat dan Heeze voor de iconische villa die Frits Philips liet bouwen. Dat meldt horecasite Misset Horeca. Vrijdag wilde de gemeente Eindhoven bekendmaken wat er in het landhuis komt, maar dat lijkt nu dus al uitgelekt. Inmiddels heeft de gemeente de bekendmaking naar dinsdag verplaatst. Naast het restaurant, moet er volgens de site ook een hotel komen, met een aantal exclusieve suites. Of de naam van de sterrenzaak hetzelfde blijft, is nog niet bekend.

De poort van de Wielewaal (foto: gemeente Eindhoven)

De gemeente kocht landgoed De Wielewaal drie jaar geleden voor 29 miljoen euro van de toenmalige eigenaar, sokkenboer Marc Brouwers. De bedoeling was om het landgoed open te stellen. Iets unieks want het mysterieuze, voormalige landgoed van de familie Philips in Eindhoven was een eeuw lang niet toegankelijk voor publiek, op een enkele keer na dan. LEES OOK: Multimiljonair Marc Brouwers geniet van zijn laatste dagen op De Wielewaal Dit najaar gaan de poorten van het landgoed open. Het natuurrijke gebied met vijf landhuizen strekt zich uit over 142 hectare, zo'n tweehonderd voetbalvelden. LEES OOK: 'Best bewaarde geheim' van Eindhoven gaat bijna open voor iedereen Geen grootschalige evenementen

In 1934 werd de enorme villa gebouwd in opdracht van Frits Philips, op het landgoed van zijn vader Anton Philips. Na de Tweede Wereldoorlog werd het pand uitgebreid. Het landhuis heeft samen met de garage, dienstwoning en andere bijgebouwen een totaal oppervlak van 3.285 m2. In de zomer van vorig jaar zocht de gemeente een nieuwe bestemming voor het pand. Daarbij werd vermeld dat de minimale huurprijs per jaar 320.000 euro exclusief btw is. Ook werden er voorwaarden aan de nieuwe bestemming gesteld. Zo is het organiseren van grootschalige evenementen niet toegestaan. De huurovereenkomst moest voor minstens tien jaar worden aangegaan. Vorige week maakte de gemeente bekend dat Natuurmonumenten de voormalige tuinmanswoning betrekt. Daar moet een bezoekerscentrum komen. De organisatie gaat onder meer rondleidingen geven op het terrein en meehelpen om de natuur te beheren.