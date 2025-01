Brandende auto van Loek rolt voor de tweede keer tegen een huis

Een auto die brandend tegen een huis rolt. Dat gebeurt niet heel vaak en zeker niet op precies dezelfde plek. In Den Bosch was het zaterdagnacht raak bij een huis aan de Acaciasingel. Net als tien jaar geleden, in maart 2015, toen de auto van dezelfde eigenaar brandend tegen het huis van de buren reed.

De brand in 2015 ontstond door kortsluiting, nu gaat het volgens de bewoners om brandstichting. Het is een wraakactie, zeggen ze. "Bedreigingen heb ik al gehad. De relatie met mijn ex is drie maanden uit", vertelt Loek, de eigenaar van de auto. Hij woont tegenwoordig weer bij zijn ouders aan de Acaciasingel. Hij zou flink last hebben van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. "Je weet niet waartoe ik in staat ben", zou die nieuwe partner dreigend hebben gezegd. "Een en één is twee", denkt Loek. "Ik heb al eerder aangifte gedaan." "We zagen het al aankomen", vertelt zijn moeder. Het gezin had twee dagen geleden een deurbel met videocamera opgehangen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de brandende auto tegen het huis aanrolt. De beelden wil het gezin nu niet delen. Op de plek waar de auto geparkeerd stond, lag bovendien een smeulend aanmaakblokje op de grond.



Kortsluiting

Loek parkeert zijn auto altijd voor deur, in de eerste versnelling. In maart 2015 had dit ook al desastreuze gevolgen. Loeks vorige auto, een Opel Corsa, reed brandend tegen het huis van de buren. De toenmalige bewoners zijn inmiddels verhuisd. Het gezin en buurtbewoners bevestigen het verhaal, ondersteund met foto's.

De auto in maart 2015 (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

Dat had waarschijnlijk met een technisch mankement te maken, zo meldde de politie in 2015 na onderzoek. "Kortsluiting was het. Dan gaat de auto rijden als 'ie in de versnelling staat", herinnert vader Frank Ras zich. Flink beduusd inspecteert het gezin het huis. Het is inmiddels dichtgetimmerd. "Het ziet er niet uit binnen. Alles is helemaal zwart, van boven tot beneden." Niet naar huis

Het vuur werd zaterdagnacht rond twee uur 's nachts ontdekt. "De buren hebben ons wakker gemaakt. We konden allemaal op tijd wegkomen", vertelt Frank. Ze zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze rook hadden binnengekregen. Zondagnacht sliep het gezin in een hotel, omdat ze hun huis niet meer in kunnen. "We gaan nu waarschijnlijk naar een vakantiepark, vertelt Frank. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar brandstichting en dat nog niemand is opgepakt.

Het getroffen huis van de buren in 2015 (foto: buurtbewoner).

Een smeulend aanmaakblokje op de plek waar de auto van Loek stond (foto: Bart Meesters/SQ Vision).