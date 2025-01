Man ontvoerd om 1000 euro, hoofdverdachte (22) blijft vastzitten

Vier jongeren ontvoerden op 8 oktober vorig jaar met veel geweld een man in Schijndel. Justitie denkt dat verdachte Fabian Z. de belangrijkste rol speelde bij die ontvoering, zo bleek maandag in een tussentijdse zitting. De 22-jarige verdachte uit Schijndel blijft daarom langer vastzitten, ondanks het verzoek van zijn advocaat om de voorlopige hechtenis te schorsen.

Wat er precies voorafging aan de ontvoering op 8 oktober in Schijndel, bleef maandag onduidelijk. Wel werd duidelijk dat het slachtoffer persoonlijk door Fabian Z. uit zijn huis werd gelokt, waarna de man door hem gegrepen werd en een busje in werd gesleurd. Z. zou daarbij hebben gedreigd met een vuurwapen, of met iets dat daarop leek. Het slachtoffer moest zijn geld afgeven, zijn kleding uitdoen en de code van zijn telefoon afgeven. De ontvoering zou Z. duizend euro hebben opgeleverd.

De verdachte, gedetineerd in Grave, was maandag zelf aanwezig bij de tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch. De man zat rechtop en netjes gekleed in de beklaagdenbank.

De advocaat van Z. hoopte maandag dat ook zíjn cliënt de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid zou kunnen afwachten. Hij zou, net als de andere drie verdachten, openstaan voor bemiddeling met het slachtoffer. "Mijn cliënt is erg gemotiveerd om z’n leven te veranderen, hij wil het criminele leven vaarwel zeggen. Hij wil geholpen en ondersteund worden."

Maar Z. was niet alleen, ook drie mannen van nu zeventien, achttien en twintig jaar waren betrokken bij de ontvoering. De mannen worden verdacht van vrijheidsberoving en afpersing in vereniging. Het voorarrest van de twee minderjarigen werd eerder al geschorst. Vorige week werd ook de voorlopige hechtenis van de twintigjarige verdachte geschorst.

De officier van justitie zag dat maandag anders. Ze sprak van een heftig feit dat was gepleegd. De rol van Z. vond ze zwaarder wegen dan die van de andere drie verdachten. Want hij benaderde het slachtoffer van achteren, gaf hem een vuistslag in z’n gezicht en dreigde met een vuurwapen.

Ook al was hij tot inkeer gekomen, de officier zag niets in een schorsing. Ze vond wat er is gebeurd te ernstig en de kans op herhaling te groot. "Dit delict heeft hij gepleegd voor duizend euro; dat betekent dat hij zodra hij krap zit, het weer zou kunnen doen."

De officier had ook aandacht voor het verleden van de verdachte. "Ik zie dat hij het nodige heeft meegemaakt in het leven. Hij heeft een zwaar leven gehad, dat maakt wel dat hij nu thuisloos is. Hij kan eventueel naar Exodus, maar ik twijfel of dat de juiste plek is."

Ook de rechter vond het niet verstandig om de voorlopige hechtenis van Z. te schorsen, gezien de ernstige verdenkingen en de kans op herhaling.

De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt aan het einde van de zomer verwacht. De advocaat kan tussentijds opnieuw een verzoek doen om de voorlopige hechtenis van Z. te schorsen.