Man zet mes op keel van Anita, maar ze slaat hem weg met een thermosfles

"Als ik niet zo had gereageerd, was ik er nu waarschijnlijk niet meer." Met een trillende stem van vermoeidheid vertelt de 42-jarige Anita hoe ze vorige week thuis in Breda werd aangevallen door een jonge man. "Hij hield een mes op m'n keel. Het had veel erger kunnen aflopen als ik hem die klap met mijn Stanley beker niet gegeven had."

Uitgeput is ze. De afgelopen nachten heeft Anita amper geslapen. "Maximaal twee uur per nacht, omdat 'ie nog niet gepakt is", zucht ze. "Normaal klink ik niet zo hoor, ben ik heel vrolijk en enthousiast. Maar ik ben zo, zo uitgeput."

Donderdagochtend 16 januari loopt Anita via de achterdeur van haar appartementencomplex aan de Parkstraat in Breda naar buiten. Uit het niets springt er een jonge man tevoorschijn. "Hij stond waarschijnlijk daar om de hoek te wachten, want opeens pakte hij me bij de schouders en duwde me terug de hal in."

"Hij pakte me bij mijn hoofd en zei 'Naar boven, nu!'" Anita's achttienjarige zoon lag boven nog te slapen en dus was haar antwoord: "Nee!" Opnieuw wordt ze bij haar hoofd gepakt. "Hij knalde me toen vol met mijn hoofd tegen de bakstenen muur. Dat was echt een hele harde klap." Anita voelde dat ze bijna flauwviel en ging steeds slechter zien.