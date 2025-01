Van der Poel keert op tijd terug voor het WK, Vos verrassing in België

Mathieu van der Poel staat zaterdag 25 januari aan de start van de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen en een dag later in Hoogerheide. De wereldkampioen veldrijden ontbrak de laatste veldritten door een ribblessure. Van der Poel ziet komend weekend als de ideale voorbereiding op het WK een week later in het Franse Liévin.

In Maasmechelen bestaat een groot deel van de selectie bij de elite mannen uit Brabanders. Naast Van der Poel gaan ook Ryan Kamp uit Roosendaal, Mees Hendrikx (Valkenswaard), Corné van Kessel (Veldhoven), Danny van Lierop (Someren), Guus van den Eijnden (Gemert) de strijd aan. In Hoogerheide starten Van der Poel, Kamp, Hendrikx en Van Kessel bij de elite mannen, Van Lierop en Van den Eijnden bij de U23. Daar komt ook Bailey Groenendaal uit Schijndel in actie.

Mees Hendrikx tijdens de Exact Cross Heerderstrand (foto: Dick Soepenberg/Orange Pictures).

Extra wedstrijd Vos

Bij de vrouwen is Marianne Vos een verrassing in Maasmechelen. De ervaren wielrenster zou alleen in Hoogerheide van start gaan, maar heeft de wedstrijd in België aan haar programma toegevoegd. "De extra punten van Maasmechelen zouden nog tot een betere startpositie op het wereldkampioenschap kunnen leiden en daar zet ze op in", zegt bondscoach Gerben de Knegt op de website van de wielerbond.

Marianne Vos met een fan (foto: Leon Voskamp).