10.000 euro voor gouden tip over vermissing Sabir

Wie weet wat er met de vermiste Sabir uit Etten-Leur is gebeurd? Dat wil de politie weten. De persoon die met de gouden tip komt, kan op een beloning van 10.000 euro rekenen. Dat vertelde de politie maandagavond in het tv-programma Bureau Brabant.

Op donderdag 26 oktober 2023 werd Sabir Bouchan (toen 41) voor het laatst gezien. Rond twaalf uur 's middags verliet hij zijn huis aan de Keenseweg in Etten-Leur. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij die avond daarvoor een coffeeshop aan de Willemstraat in Breda bezocht. De 26e is hij door getuigen in Bosschenhoofd gezien en gesproken. Daarna is van Sabir geen enkel teken van leven meer vernomen.

Kort nadat Sabir voor het laatst werd gezien, gebeurde er iets verdachts bij zijn huis in Etten-Leur. Een kleine, zwarte Volkswagen (oud model) reed daar met piepende banden weg. Zelf reed Bouchan mogelijk in een Nissan Note met het kenteken L-871-BK.

De politie onderzoekt al heel lang wat er met Sabir gebeurd is. In juni vorig jaar verspreidde de politie duizenden flyers onder inwoners van Etten-Leur. Dat blijkt niet te hebben gebaat. De politie hoopt er nu met behulp van een flinke beloning alsnog achter het lot van Sabir te komen.

