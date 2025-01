112-nieuws: auto belandt in sloot • opsluiting in wasserette

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.01 Kapotte auto op A2 De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Utrecht is dicht bij de afrit Kerkdriel. Daar staat een kapotte auto op de weg. De afsluiting leidde rond zeven uur tot een zes kilometer lange file vanaf de afrit Veghel, goed voor een klein halfuur vertraging.

06.46 Ongeluk op A2 De linkerrijstrook van de A2 van Maastricht richting Eindhoven is afgesloten bij knooppunt Batadorp na een ongeluk. Daar waren vijf auto's bij betrokken. Omrijden kan via de parallelbaan, de randweg N2. Lees hier meer. Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

06.29 Auto belandt in sloot in Breda Een auto belandde vanochtend in een sloot naast de Rithsestraat in Breda. Dit gebeurde nadat de bestuurder een lantaarnpaal omver had gereden. De bestuurder werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De auto is door een berger meegenomen. De bestuurder werd door familie opgehaald. De automobilist werd gekeken door ambulancepersoneel (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De automobilist reed een lantaarnpaal uit de grond (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

06.06 Acht kilogram lachgas in auto Een automobilist is afgelopen nacht gestopt door agenten van de politie Dommelstroom-Zuid. Hij had acht kilo aan lachgas bij zich. Foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid

03.49 Autobrand in Raamsdonksveer In Raamsdonksveer vatte afgelopen nacht een auto vlam. Het is al de tweede nacht op rij dat hier een autobrand woedt. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met politieteam Dongemond. Foto: Instagram wijkagenten Drimmelen

00.43 Opsluiting in wasserette Wijkagenten van de politie Breda Noord-West hebben gisteravond iemand bevrijd die opgesloten zat in een zelfservicewasserette aan de Haagdijk in Breda. Met hulp van buren konden de agenten contact opnemen met de eigenaar van de zaak. Die kon de deur van de wasserette op afstand openen. Foto: Instagram wijkagenten Breda Noord-West