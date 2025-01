112-nieuws: auto's beklad en uitgebrand • gaslek in Oisterwijk

09.08

De politie is vandaag in Best een grote zoekactie gestart naar een man die sinds vorig jaar vermist wordt. Het gaat om Nick Bloos, die op 14 juni voor het laatst is gezien aan de Krekelhei in Best. Met onder meer speurhonden, een droneteam en het Veteranen Search Team wordt gezocht in het gebied waar de Gagel overgaat in de Rijt. De politie vermoedt dat hij in dit gebied als laatste is geweest.