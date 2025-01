Duizenden huizen staan langdurig leeg: 'Frustrerend, vooral nu'

Terwijl overal in onze provincie gezinnen snakken naar een huis, staan 3750 huizen in Brabant langer dan een jaar leeg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Tilburg wil die leegstand aanpakken. Maar omdat het maar 0,3 procent is van het totale woningaanbod, vindt de provincie het niet de moeite waard om het aan te pakken. Veel Brabanders denken daar anders over: "3750 huizen, dat zijn er veel. Vooral in deze tijd.”

Omroep Brabant schreef begin deze maand over een huis in Tilburg dat maar liefst twintig jaar leegstaat. Ook deden we een oproep om ons te vertellen waar nog meer lege huizen in Brabant staan. Daar kregen we in korte tijd meer dan vijftig voorbeelden van.



Vaak gaat het om huizen die soms meer dan tien jaar leegstaan, tot grote frustratie van de melders. Vooral West-Brabant sprong eruit. Een huis in de Molenstraat in Ulvenhout werd meerdere keren gemeld, het zou al zo'n 15 jaar leeg staan.

Dit huis in de Molenstraat in Ulvenhout staat volgens meerdere meldingen al meer dan tien jaar leeg (foto: Tom van den Oetelaar).

LEES OOK: Dit huis staat al 20 jaar leeg, gemeente wil meldplicht Ook Marieke van Sambeek (52) uit Breda reageerde. Ze is alleenstaand, zzp’er en woont in een duur particulier huurhuis in de gewilde wijk het Ginneken. “Ik kom nergens voor in aanmerking, ik val overal buiten.” In haar omgeving ziet ze meerdere huizen lang leegstaan: “Frustrerend. In de buurt zijn twee straten waarin meerdere huizen leeg staan. Grote huizen.”

"Ik word van hot naar her gestuurd, al twee jaar."

Ze schreef er brieven over aan de woningcorporatie die de huizen bezit en de burgemeester. “Maar ik word van hot naar her gestuurd, al twee jaar lang.” De woningen moeten volgens Marieke worden gesloopt, maar omdat er koopwoningen omheen staan, kan dat niet zomaar. “En ondertussen staan die huizen leeg. Het zijn perfecte woningen, je kunt ze ook energiezuinig maken. Het is allemaal heel krom.”

Leegstaande woning in Breda (foto: Marieke van Sambeek).

De gemeente Tilburg vindt het wel de moeite waard om langdurige leegstand aan te pakken. De gemeente wil dat eigenaren van huizen die langer dan een half jaar leegstaan, zich melden. En wie zijn huis leeg laat staan, kan uiteindelijk een boete krijgen. Prima actie, vindt woningmarktexpert Peter Boelhouwer van de TU Delft: “Alle kleine beetjes helpen, iedere woning die je kunt toevoegen is er één.” Maar gemakkelijk is het volgens Boelhouwer niet: ”Je kunt als gemeente een leegstandsregister openen, daar kun je alle leegstaande panden in opnemen. Na een half jaar kun je dan met de eigenaar contact opnemen om te vragen wat de plannen zijn.”

"Je kunt het geld ook aan nieuwbouw besteden."

Volgens de hoogleraar kan een gemeente zelfs na een jaar een huis vorderen en er zelf een huurder in zetten. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. “Het is ook een beetje de vraag, wat levert het op? En hoe ga je het doen, zo’n woningregister maken? Ga je een ambtenaar op de fiets overal rondsturen of laat je het afhangen van mensen die opbellen? Het is soms best ingewikkeld. Het geld dat je hieraan uitgeeft, kun je ook aan nieuwbouwprojecten besteden.” Zo denken ze er in Breda ook over: die stad laat weten liever te investeren in nieuwbouw. De gemeente Eindhoven zegt dat ze bij langdurige leegstand liever het gesprek aangaan dan een boete uitdelen. Ook in de gemeenteraad van Tilburg was maandagavond niet iedereen enthousiast over het plan. Veel partijen zijn bang dat het veel geld gaat kosten en weinig oplevert. En dat is ook de reden dat de provincie geen actie onderneemt: “Wij denken dat gemeenten dit beter zelf kunnen aanpakken. Een Brabantbrede aanpak kan zelfs het tegenovergestelde effect hebben", zegt een woordvoerder.

"Er is niet één oplossing."

Marieke is er niet over te spreken: “Zo maak je je er wel heel makkelijk vanaf, vooral nu de woningnood zo hoog is. Maar wat is er mis met het opknappen van bestaande bouw?” Boelhouwer: “Er is niet één oplossing. Als we dit met z’n allen heel belangrijk vinden en de woningnood wordt alleen maar erger de komende twee jaar, dan is het niet onverstandig om ook te kijken naar huizen die nu langdurig leeg staan.”

Beeld: Omroep Brabant