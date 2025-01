Groen licht voor overname groot Duits autobedrijf door Van Mossel

Het grote autobedrijf Van Mossel uit Waalwijk mag het Duitse Nord-Ostsee Automobile overnemen. Daarvoor heeft Van Mossel goedkeuring gekregen van de mededingingsautoriteiten, meldt het autobedrijf op zijn website. Met de overname groeit het bedrijf uit naar 8.800 medewerkers met een jaarlijkse omzet van 7,6 miljard euro.

De aankoop levert Van Mossel veertig autodealers in 24 steden in het noorden van Duitsland op. Ook heeft Van Mossel er twee schadeherstelbedrijven bij. Na de overname zal het bedrijf uit Waalwijk in totaal 48 automerken verkopen.

Door de overname groeit de internationale tak van Van Mossel, die buiten de Benelux opereert, tot 3.300 medewerkers en een jaarlijkse omzet van 1,8 miljard euro. In mei 2023 nam Van Mossel ook al de Duitse dealergroep Hugo Pfohe over.

Het ruim 75 jaar oude Van Mossel heeft na de nieuwste overname 511 vestigingen in onder meer Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf verkoopt jaarlijks ruim 186.000 nieuwe en gebruikte auto's.

