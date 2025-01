Drugslab gevonden op plek waar eerder ook eentje werd ontdekt

In een pand aan de Spijperstraat in Oud Gastel is maandag een drugslab gevonden. De politie heeft vijf kilo aan xtc-pillen in beslag genomen. Op dezelfde locatie werd eerder ook al een groot drugslab gevonden.

De politie ontdekte het lab in het buitengebied nadat agenten langs het pand reden en genoeg aanwijzingen hadden om een onderzoek te starten. Binnen vonden ze een drugslab en vijf kilo aan xtc-pullen. De gemeente heeft het pand direct gesloten. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek.

In het lab werden ook xtc-pillen gevonden (foto: Politie).