Ontmanteling van groot drugslab: draaide op volle toeren in niemandsland

1/7 Specialisten maandagavond in het lab. (Foto: Christian Traets / SQ Vision)

Ketels, drugsafval, glaswerk, tonnen en vriezers. Hele stukken laboratorium kwamen dinsdag uit het enorme drugslab dat een dag eerder was ontdekt. Het zat allemaal verstopt en gepropt in een vrijstaande loods, omringd door een woud van jonge bomen van een kwekerij. Hier draaide stiekem een grote drugsfabriek op volle toeren, voor klanten in de hele wereld.

Twee reeën steken de modderige landweg over. Hun ogen glinsteren in de koplampen. Wild heeft hier het rijk alleen. Het zijn deze donkere gebieden die zo aantrekkelijk zijn voor wilde dieren. Maar ook voor drugscriminelen.

Niemandsland

Aan de westkant liggen de metershoge distributiehallen van het Roosendaalse bedrijventerrein Borchwerf. Met wat moeite is de koepel te zien van de basiliek van Oudenbosch. Niemandsland. "Hier de hoek om en dan zit je in de gemeente Rucphen, bij Zegge", zegt een man die zijn hond uitlaat.

Afgelegen, geen straatverlichting. De mensen die het lab aan de Spijpsestraat runden wisten wat ze deden. Maar ze werden toch betrapt maandag.

Koken

In een vloek en een zucht werden twee verdachten in de boeien geslagen, mannen uit de regio Rotterdam. Alles wijst op een heterdaad en in die wereld betekent dat: ze stonden drugs te koken.

Brandweer erbij, voor de gevaarlijke stoffen. Om de loods te controleren en te luchten. Alle giftige dampen moesten er uit. Het typische luchtje van amfetamine was bij vlagen te herkennen. Specialisten van de politie konden daarna veilig naar binnen.

Camouflage

En zo begonnen de onderzoeken. In alle rust. Achter een soort muur van opgestapelde meubels. Zoals vaak, camouflage.

Met een soort spuit zuigen experts van de politie vloeistof uit de duizendlitervaten. Ze gaan alles af. Jerrycans, tonnen en de grote vaten. Om te zien wat er in zit. Met viltstift schreven ze 'PH14' op een vat. De zuurgraad. 700 liter zit er in.

Ice

Een heftruck haalt twee grote vriezers naar buiten. Bekende apparatuur uit de synthetische drugswereld. Voor het afwerken van de 'pegels' of 'ice', zoals crystal meth ook wel heet maar ook in gebruik bij xtc-makers.

De politie laat in het midden wat ze er precies maakten voor drugs, in het belang van het onderzoek. De twee verdachten zitten in beperkingen en dus er wordt niks gedeeld met de buitenwereld.

Blauwe vaten

Alles is gefotografeerd, gelabeld, gemeten en bemonsterd. Soms ook verpakt in folie. Het kan mee met de vrachtwagens die inmiddels de smalle straat in zijn gereden.

Onderdeel voor onderdeel halen specialisten de apparatuur naar buiten maar ook de typische blauwe vaten. Hele pallets worden er mee gestapeld.

Alleen al de grote vaten tellend komen de hoeveelheden chemicaliën boven de tienduizend liter. Daarmee lijkt dit een van de grootste labs die dit jaar zijn gevonden in Brabant.

Aan het begin van de dinsdagavond zijn de vrachtwagens gevuld, twee grote trailers en een paar kleinere. Het lab is leeg. Voor zover bekend verliep de ontmanteling vlekkeloos en sneller dan verwacht.

Intussen bereidt de burgemeester stappen voor. De gemeente Halderberge laat weten dat ze het politierapport afwacht en dan het pand gaat sluiten. Voor hoe lang is nog niet bepaald.

Wil je meer weten over het drugslab in Oud-Gastel, lees dan deze verhalen:

Buren over groot drugslab Oud-Gastel: 'veel verdachte activiteiten'

oude bakkerij ingericht als drugslab: twee verdachten voortvluchtig