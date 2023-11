Buren over groot drugslab in Oud Gastel: 'Veel verdachte activiteiten'

Het drugslab dat maandagmiddag werd opgerold in Oud Gastel roept verschillende reacties op bij buurtbewoners. Voor de een is het een verrassing, voor de ander was het allang duidelijk dat er iets niet pluis was. In een loods aan de Spijperstraat rolde de politie maandagochtend een 'zeer groot' drugslab op. Twee Zuid-Hollanders (33 en 27) uit Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam zijn aangehouden.

Meerdere buren vertellen aan Omroep Brabant dat de politie in 2016 al eens een hennepkwekerij in dezelfde loods vond. Die kwam aan het licht doordat mensen in de buurt zwakke stroom hadden. Energieleverancier Essent deed onderzoek en ontdekte dat er stroom werd afgetapt bij een geitenhouderij. Op die manier kwamen agenten uit bij de hennepkwekerij. Er zou toen iemand zijn aangehouden.

"Er stond buiten vaak allerlei troep voor de loods."

Daarna zou het pand zijn verkocht. "Ik dacht dit keer dat er opnieuw hennep stond. Vanwege de geur", zegt een buurtbewoner. De man zegt dat er regelmatig auto's aan het laden en lossen waren op gekke tijden. "Dat was vreemd." Verder was het er rustig en donker. "Er stond buiten vaak allerlei troep voor de loods. Meubels en zo. Dat viel wel op." De man zegt dat de hele buurt wel wist dat daar een drugslab was. Toch besloot hij het niet te tippen bij de politie omdat hij 'met dat soort gasten niets te maken wil hebben'. Een andere buurman geeft aan dat hij weleens contact met de politie heeft opgenomen. Ook hem viel het op dat er op onregelmatige tijden weleens iets gebeurde. "Maar geen activiteiten die duiden op hard werken, zal ik maar zeggen." Daar wil hij het bij laten.

"Vrachtwagens stonden dagenlang stil bij die loods."