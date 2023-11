Oude bakkerij ingericht als drugslab: twee verdachten voortvluchtig

Het was het grootste drugslab dat dit jaar in Brabant werd ontdekt. Tot nu toe. Het lab zat in een oude bakkerij in Breda en kon grote partijen crystal meth maken. Maar toen viel de politie binnen. Nog niet iedereen is gepakt, zo bleek op de eerste openbare rechtszaak dinsdag.

Het lab werd in augustus ontdekt in het oude bakkerijcomplex aan de Ettensebaan, in het westen van Breda. Uit de aanklacht blijkt dat het vanaf ongeveer 1 juni is opgebouwd voor de productie van crystal meth.

Binnen vonden specialisten twee grote reactieketels. Die vormen het hart van een drugslab. Een ketel van 1000 liter en eentje van 2050 liter. Dat soort industriële capaciteit vindt de politie niet zo vaak. Er lag ruim vier kilo 'meth' binnen. De politie noemde het een 'werkend' lab maar het is onduidelijk of het ook echt draaide.

Pegels

In die ketels mengen en koken laboranten allerlei chemische stoffen tot drugs. Daarna worden uit het brouwsel kristallen gemaakt, de kenmerkende 'pegels' van crystal meth.

Op 10 augustus viel de politie binnen. Vier verdachten werden opgepakt maar een aantal bendeleden bleef buiten schot. Dat werd dinsdag op de eerste pro formazitting bekendgemaakt door de officier van justitie. "We zijn nog op zoek naar twee verdachten, maar ik ga hun namen niet noemen, omdat hier pers bij zit."

Vluchteling

Er zijn nu vier mannen die ervan worden beschuldigd dat ze met dat lab te maken hadden. Het gaat onder anderen om een inwoner van Tiel: Ferdi B. (25). Hij is de enige die nog in voorarrest zit. Vrijdag stond deze B. nog voor de rechter in Arnhem voor het bezit van wiet en vuurwapenbezit. Hij kreeg hiervoor zes maanden cel van de politierechter.

Op de dag van de inval zelf is ook nog een andere man opgepakt met een bijzonder verhaal. Rasim J. (57), geboren in Azerbeidzjan, vluchtte uit Oekraïne toen daar de oorlog was uitgebroken.

'Labslaaf'

J. werkte volgens zijn advocaat bij aankomst in Nederland eerst in een broodjeszaak. In het asielzoekerscentrum waar hij woonde, is hij geronseld door iemand. Rasim kreeg van een onbekende de vraag of hij een paar honderd euro wilde bijverdienen. Hij kreeg ook een mobieltje.

Rasim kreeg opdracht om naar de oude bakkerij aan de Ettensebaan te gaan. Daar moest hij conciërge spelen. Hij moest slapen bij het lab, als een soort bewaker. Hij is al betiteld als 'labslaaf'.

De politie pakte hem op bij het complex, hees hem in een witte overall, waarschijnlijk om sporen te bewaren. Maar al snel bleek dat hij vermoedelijk weinig met het lab te maken had. Daarom is hij al kort na zijn arrestatie vrijgelaten.

Spullen

Later pakte de politie nog twee Bredanaren. Eentje verhuurde het oude bakkerijcomplex. Het tweetal is eind oktober vrijgelaten uit voorarrest. Een van hen is in grote financiële problemen gekomen. Hun rol lijkt ook beperkt tot verhuur van het pand.

Uit de aanklacht wordt duidelijk hoeveel er binnen stond. En ook waarom er vier vrachtwagens nodig waren om alles af te voeren.

Naast de twee grote ketels, waren er verwarmingsmantels, glaswerk in diverse soorten, acht centrifuges, koolstoffilters, twee vriezers, 15 metalen pannen in de maten 50 en 100 liter, gasbranders, gasflessen, vacuümpompen, vloeistofpompen, maatbekers, teilen en emmers.

Daarnaast lagen er diverse grondstoffen opgeslagen zoals mierenzuur, zoutzuur, fosforzuur en aceton.

Eerder maakten we een video over een methlab dat op een boot werd ontdekt in de haven van Moerdijk.