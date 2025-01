Lied van Jan Biggel valt goed bij Stomavereniging

De reacties op het nieuwste nummer van carnavalsartiest Jan Biggel, 'Mijn oma heeft een stoma', lopen uiteen, maar de Stomavereniging is er blij mee. Volgens de vereniging maakt Biggel met het nummer het lastige onderwerp namelijk makkelijker bespreekbaar.

"Jan Biggel wil met zijn liedje graag het taboe erop verminderen. Dat is iets wat wij als Stomavereniging toejuichen", schrijft de Stomavereniging in een reactie. "Dit lastige onderwerp bespreekbaar maken, maakt het makkelijker om mee om te gaan. Dus het is fijn als een lied het gesprek erover op gang brengt."

En dat deed het nummer. Zowel mensen die het een goed nummer vonden als mensen die op zijn zachts gezegd minder enthousiast waren, lieten flink van zich horen.

Ook bij de Stomavereniging krijgen ze veel reacties op het nummer. "Die wisselen enorm. Er zijn stomadragers die het een ludieke actie vinden. Maar anderen voelen zich gegriefd, ze voelen zich voor schut gezet met dit in hun ogen té jolige nummer. En dat was hun ziekte die tot een stoma leidde niet."

De vereniging met duizenden leden wil dan ook graag dat mensen óók met deze groep rekening houden. "Ook het acceptatieproces om te leven met een stoma is voor de meeste mensen geen feestje. Graag vragen we begrip voor ook die gevoelens."

