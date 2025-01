Stoma-carnavalslied valt bij ene stomadrager goed, de ander gruwelt ervan

Peter van Stokkom uit Rijen heeft al vijfentwintig jaar een urinestoma en vindt dat het zakje met ontlasting uit de taboesfeer wordt gehaald door het nieuwe carnavalsnummer van Jan Biggel. Erica van Leeuen uit Tilburg heeft een urine- en darmstoma en vindt het nummer juist verschrikkelijk. "Wat er aan zo'n stoma voorafgaat, is een hoop ellende."

Ze vindt dat een stoma in het liedje 'M'n Oma Die Heeft 'n Stoma' van Jan Biggel wordt verheerlijkt. "Door die oma die met haar stoma host en de flessen bier die in het rond vliegen lijkt het leuk, maar het is geen feestje om een stoma te hebben."

"Ik heb een hersentumor gehad. Bij de operatie ging er iets fout, waardoor ik dertien weken in coma heb gelegen. Toen ik wakker werd, was ik van mijn hoofd tot tenen verlamd, inclusief mijn blaas. Daarom heb ik een darm- en urinestoma", vertelt Erica.

Peter uit Rijen vindt het nummer juist een luchtige manier om het over de stoma te hebben. "Je hoort er weinig over in de media. Mensen doen er afstandelijk over, waardoor het een taboe wordt", vertelt hij.

De kritiek op het nummer kan Peter ergens wel begrijpen, maar zelf heeft hij er geen problemen mee. "Ik vind dat Jan niet spot met de stoma. Hij brengt het op een leuke en correcte manier, vind ik."

Erica kon niet geloven wat ze hoorde toen ze het nummer voor het eerst luisterde. "Het deed pijn van binnen en zorgde voor verdriet", vertelt ze.

Er is één zin die haar met name kwetst. "Oma, oma voor deze geur verdien je een diploma", zingt Jan in het nummer.

"Ik ben er de hele dag mee bezig of andere mensen me ruiken. Het liefst eet ik niet met andere mensen, omdat mijn stoma dan begint te pruttelen. Ik moet altijd rekening houden met wat ik eet, wat ik drink en waar ik naartoe ga", vertelt Erica.