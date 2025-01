112-nieuws: auto botst op vrachtwagen • steekpartij in Eindhoven

15.28

Een auto heeft zojuist twee fietsers aangereden bij een kruising op De Meeren in Zevenbergen. Een fietser raakte ernstig gewond en is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser is ter plaatse nagekeken. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval. De kruising is afgezet door de politie.