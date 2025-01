112-nieuws: man botst met auto tegen boom • vrachtwagen met pech op N279

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.11 Dode bij ernstig ongeluk Aan de Witrijt in Bergeijk is vanochtend iemand overleden. Dat gebeurde na een ernstig ongeluk tussen een voertuig en het slachtoffer. De weg is dicht en de politie doet onderzoek. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Hier lees je meer over het ongeluk.

09.42 Vrachtwagen met pech op N279 De N279 van Den Bosch naar Helmond is dicht bij Beek en Donk, omdat een vrachtwagen stil is komen te staan op de rijbaan. Dat komt door een defecte versnellingsbak. Op de weg staat een lange file. De vrachtwagen is weggetakeld door een bergingsbedrijf. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

09.17 Man raakt van de weg en botst tegen boom Een oudere man is vanochtend aan de Rembrandtlaan in Helmond van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De man is in een ambulance onderzocht en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte wel zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

07.54 Twee auto's botsen Twee bestuurders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Een van de bestuurders reed over de rotonde toen hij de macht over het stuur verloor. Hij reed door de middenberm en kwam op de andere weghelft terecht. De bestuurder van een andere auto kon hem niet meer ontwijken, waardoor de twee tegen elkaar botsten. De bestuurders zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Hier lees je er meer over. Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

07.30 Truck met afgebroken remcilinders strandt op A2 Flinke verkeersdrukte op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht door een vrachtwagen met twee afgebroken remcilinders. De truck is gestrand op de vluchtstrook bij Zaltbommel. Het verkeer kan beter omrijden via de A59, A27 en A15 richting knooppunt Deil. Een berger is onderweg om de vrachtwagen weg te halen. Wachten op privacy instellingen...

07.25 Vrachtwagen met pech op A50 Op de A50 ter hoogte van Ravenstein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook van Eindhoven richting Arnhem is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier.

05.55 Brand verwoest tuinhuis Een felle brand heeft afgelopen nacht een bijgebouw achter een huis aan de Pastoor Feletstraat in Oijen verwoest. Volgens de brandweer ging het om een nieuw tuinhuis. De brand werd kort na vier uur 's nachts ontdekt. De vlammen grepen snel om zich heen en omdat de brand dreigde over te slaan naar nabijgelegen schuurtjes van andere huizen, schaalde de brandweer op naar middelbrand. Een extra blusvoertuig, waterwagen en officier van dienst werden daarbij opgeroepen. De schuurtjes bleven gespaard, wel zou een schutting vlam hebben gevat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.