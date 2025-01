Eigenaar autobedrijf MVS trekt 'spoor van ellende' in autowereld

De eigenaar van autobedrijf MVS in Deurne blijft de gemoederen bezighouden. De autohandelaar is al eerder veroordeeld wegens verduistering en is betrokken bij een reeks aan faillissementen, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Volgens het gerechtshof in Arnhem bracht hij grote financiële schade toe aan een erkend merkdealer uit Weesp, die zelfs failliet ging. De eigenaar van MVS werd vorig jaar aangehouden. Hij is voorlopig weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte.

Bij Omroep Brabant zijn meer dan dertig partijen bekend die zeggen gedupeerd te zijn door de eigenaar van MVS, Martijn van ‘t S. Zij kregen een auto niet geleverd, terwijl ze er wel voor hadden betaald. Of ze kregen een auto vol gebreken. De politie heeft inmiddels 26 aangiftes binnen en het onderzoek is nog steeds bezig. Volgens justitie gaat het om een aanzienlijk bedrag. Het onderzoek gaat vooral om gedupeerden in Oost-Brabant. Een tip uit de autowereld leidt naar de regio Haarlemmermeer. Volgens de tipgever zou de MVS-eigenaar, die oorspronkelijk uit Heemstede komt, daar een ‘spoor van ellende’ bij autobedrijven hebben achtergelaten. Omroep Brabant heeft ruim tien autobedrijven gevonden die de dealer uit Deurne zeggen te kennen. De verhalen zijn niet positief en gaan tot ver terug in de tijd. Via een van deze autobedrijven worden de strafvonnissen gevonden. Van ’t S. blijkt al eerder in het verdachtenbankje te hebben gezeten:

2014: Volgens de rechtbank Midden-Nederland is Van ’t S. veroordeeld door de politierechter in Lelystad wegens verduistering. Hij krijgt een taakstraf. 2015: Van ’t S wordt door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot zes maanden celstraf wegens het medeplegen van verduistering. In dit vonnis staat ook een veroordeling uit 2013 vermeld, maar nadere informatie ontbreekt. Tegen het vonnis wordt hoger beroep ingesteld. 2020: Van ’t S. wordt in hoger beroep opnieuw door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf wegens het medeplegen van verduistering. Ook moet hij geld terugbetalen aan de gedupeerden. Volgens het arrest van het hof heeft Van ’t S. zoveel schade toegebracht aan twee bedrijven in Weesp dat ze daardoor failliet gingen. De straf valt lager uit omdat Van ’t S. te lang moest wachten op het hoger beroep.

De naam van de Deurnese autohandelaar is ook verbonden aan drie faillissementen van autobedrijven waar hij directeur was, werkte als verkoper of waar hij eigenaar van was.

2011: Van ’t S. is directeur van Montagne in het Noord-Hollandse dorpje Cruquius. Dat bedrijf, met als handelsnaam Auto Newport gaat failliet. 2013: Van ’t S. is verkoper bij autobedrijf Oto-Lion in Weesp. Ook dat bedrijf gaat failliet. Ook het bedrijf Car Service Weesp, dat van dezelfde eigenaar was, gaat bankroet. Van ’t S. wordt samen met een collega opgepakt en uiteindelijk veroordeeld wegens zijn aandeel hierin. 2024: Van ’t S. is eigenaar van autobedrijf MVS in Deurne, dat in oktober vorig jaar failliet wordt verklaard. Volgens de curator is sprake van onbehoorlijk bestuur.

Theo van Kan was eigenaar van de twee failliete bedrijven in Weesp. Hij heeft zijn kant van het verhaal gedaan bij Omroep Brabant en dat is te lezen in een apart artikel. De verduistering is hard aangekomen bij Van Kan. “Ik heb tot het laatste moment in hem geloofd, maar dan word je geconfronteerd met de feiten.” Ook andere autodealers in de regio spreken zich uit over Van ‘t S. Maar velen van hen willen liever niet met naam genoemd worden. “Ik ben in het verleden gedupeerd. Ik wil absoluut niet geassocieerd worden met deze jongen,” is het antwoord dat Omroep Brabant regelmatig te horen krijgt. “Hij heeft lang geleden binnen het bedrijf waar ik werkte, een Toyota-dealer, 32.000 euro verduisterd. Maar omdat deze transactie contant ging, was er niet genoeg bewijs voor de politie”, zegt een autohandelaar die anoniem wil blijven. Autodealer Richard de Koe uit Almere reageert geschokt als hij hoort van de arrestatie van Van ’t S. door de Brabantse politie en zegt dat zijn bedrijf voor 15.000 euro gedupeerd is. “Ik ken hem van erg lang geleden, ik denk wel 12 jaar. Hij werkte bij ons als verkoper. Hij verkocht de sterren van de hemel.” Maar volgens De Koe bleek Van ’t S. onbetrouwbaar te zijn. “Een klant wilde een auto aan ons verkopen. Wij wilden er 10.000 euro voor geven. We gaven het geld contant aan Martijn, maar de klant heeft het nooit ontvangen. Martijn heeft wel de auto doorverkocht voor 5000 euro. Ook dat geld hebben we niet gezien.” Het bedrijf deed aangifte, maar dat haalde volgens De Koe niet veel uit.

"Later bleek dat hij het geld gewoon voor zichzelf had gehouden"