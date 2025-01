Theo raakte zijn autobedrijven kwijt na verduistering: 'Word nog driftig'

Het praten over zijn faillissement gaat Theo van Kan uit Weesp niet makkelijk af. Maar toch treedt de 78-jarige oud-autodealer naar voren om zijn verhaal te doen. Onderwerp: Martijn van ’t S., de eigenaar van het omstreden autobedrijf MVS uit Deurne. Die is in 2015 en 2020 veroordeeld voor het toebrengen van grote financiële schade aan de bedrijven van Van Kan. Die gingen zelfs failliet. “Ik heb tot het laatste moment in hem geloofd”, zegt Van Kan terwijl hij terugblikt.

Theo van Kan zegt goed van vertrouwen te zijn. Hij nam Van ’t S. in 2011 in dienst. “Ik zocht een goede verkoper. Martijn solliciteerde op de vacature. Ik heb een zachte kant. Hij had domme dingen gedaan en wilde graag een nieuwe kans.” Van Kan ging al even mee in de autowereld. “Ik ben vijftig jaar voor allerlei automerken dealer geweest, Peugeot, Lancia, Fiat en Citroen. Ik was ook BOVAG-erkend. Waarom ik Martijn zo vertrouwde? Ik ben bezig sinds 1969. Ik zag het enthousiasme dat ik zelf ook had. Hij deed me een beetje aan mezelf denken. Ik ben er met boter en suiker ingegaan.” In eerste instantie leek alles goed te gaan met Van ‘t S. “Hij was altijd aan het werk en er werd flink wat verkocht. Hij is een erg goede verkoper. Hij wilde snoeihard werken en hoefde geen salaris, hij wilde alleen in leven blijven. Ik heb een appartementje bij het bedrijf beschikbaar gesteld.” Martijn kwam met een andere collega-verkoper aanzetten en samen waren ze volop aan het werk bij Van Kan.

"Verdachte stak contante betalingen in eigen zak"

Maar in het arrest van het gerechtshof in Arnhem valt te lezen hoe het toch misgaat binnen het bedrijf. “Op enig moment heeft het hoofd boekhouding geconstateerd dat een groot aantal auto’s uit de bedrijfsvoorraad is verdwenen zonder dat de verkoopopbrengst aan het bedrijf is afgedragen”, zo staat in het arrest te lezen. “Na uitvoerig onderzoek blijkt het om een groot aantal auto’s te gaan die allemaal door de verdachte en zijn medeverdachte zijn verkocht en veelal contant door de klanten aan één van hen zijn betaald.” Toen Van ’t S. en zijn collega hiermee werden geconfronteerd, kwamen ze met smoesjes op de proppen en werd de boekhouder door hen geïntimideerd, aldus het arrest. “Een collega-stagiair verklaart dat de verdachte en zijn medeverdachte contante betalingen in eigen zak staken. Ze stopten de envelop in hun binnenzak en stortten dit vervolgens niet af. Ook werd contant geld door de verdachte in een laatje van zijn bureau bewaard. Tevens verklaart hij dat de verdachte en zijn medeverdachte uit eten gingen, gokten en dronken en dit betaalden met de contante geldbedragen uit de enveloppen, waarbij zij verklaarden dit later wel terug te zullen betalen.”

"Het is ook mijn schuld geweest, ik heb niet goed opgelet"

Volgens Theo van Kan was het te laat voor het bedrijf toen ze achter de verduistering kwamen en aangifte deden. “Als je 100 auto’s hebt staan en er zijn er 10 weg en het zijn Peugeot 206-jes, dan valt dat niet op. Als je een Ferrari verkoopt, zie je wel dat het geld dan niet binnenkomt. Martijn was heel slim in het schuiven met auto’s. Ik had twee showrooms van 600 en 700 m2. Daar kunnen een hoop auto’s in.” Toch trekt Van Kan het boetekleed aan. “Het is ook mijn schuld geweest. Het is onder mijn eigenaarschap gebeurd, ik heb niet goed opgelet. Het is door drukte gekomen.” Van ‘t S. is voor ongeveer vijftien auto’s veroordeeld, maar Van Kan denkt dat er veertig tot vijftig auto’s zijn verduisterd. Hij heeft moeite met het praten over de details van zijn faillissement. “Alles wordt weer opgerakeld, ik word er weer helemaal driftig van. Het was niet de beste tijd van mijn leven.”

"Ik dacht dat hij veranderd was"