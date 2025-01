Provincie wil maatregelen en geld zien van het Rijk na stikstofuitspraak

De provincie verwacht dat het Rijk met nieuwe maatregelen én met geld over de brug komt om de stikstofcrisis op te lossen. Dat laat het provinciebestuur weten, nadat de rechter woensdag bepaalde dat de Staat meer moet doen om de achteruitgang van kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan.

"Het Rijk verwacht veel van Brabant", zegt het college. "Wij zoeken ruimte voor wonen, natuurherstel en een gezonde leefomgeving, mobiliteit, de energietransitie, innovaties en een duurzaam toekomstperspectief voor onze boeren. Om dit mogelijk te maken, moeten we met het Rijk oplossingen vinden voor de stikstofcrisis en daarmee natuurherstel in Brabant borgen." En daarvoor zijn extra geld en maatregelen nodig, stelt de provincie.

Momenteel worden in Brabant geen vergunningen verleend voor projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot, omdat het niet goed gaat met de natuur. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor woningbouw en het aanleggen van wegen. Om weer vergunningen voor dit soort projecten te kunnen verlenen, moet eerst de kwetsbare natuur hersteld worden.

'Tijd van doen'

"Tijd voor stilstand is er gewoonweg niet", vindt het provinciebestuur daarom. "Het is nu de tijd van doen." De provincie doet met haar eigen stikstofaanpak zelf al het nodige, zegt ze. Maar dat alleen is niet genoeg: "Omdat we het op deze manier niet redden."

Het is nog niet duidelijk met wat voor maatregelen landbouwminister Wiersma (BBB) komt. De Staat kan nog in hoger beroep gaan tegen de beslssing van de rechter. Boerenbelangengroep LTO heeft daar al toe opgeroepen.

