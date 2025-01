Rechter geeft Greenpeace gelijk: Staat moet meer doen voor kwetsbare natuur

De Staat moet van de rechter meer doen om kwetsbare natuur te beschermen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag besloten. Volgens de rechter doet de Staat niet genoeg om verslechtering van gevoelige natuur tegen te gaan, terwijl dat wel de wettelijke verplichting is van de overheid. Het is nog niet duidelijk hoe het kabinet invulling geeft aan de uitspraak en wat dus de gevolgen zullen zijn voor bijvoorbeeld Brabantse veehouders en bouwprojecten.

Om achteruitgang van de natuur tegen te gaan, moet de stikstofuitstoot flink omlaag. De rechter dwingt de Staat ertoe ervoor te zorgen dat in 2030 in de helft van de kwetsbare natuurgebieden niet meer stikstof neerkomt dan die natuur aankan. Als dat voor die tijd niet het geval is, moet de Staat een dwangsom van 10 miljoen euro betalen. Ook moet de natuur die er het slechtst aan toe is als eerste worden geholpen. Milieuorganisatie Greenpeace eiste dat de overheid snel en flink ingrijpt op de hoeveelheid stikstof die neerkomt op kwetsbare natuurgebieden. De milieuorganisatie begon de rechtszaak omdat ze zich zorgen maakt over de staat van de (kwetsbare) natuur in Nederland. Maatregelen geschrapt

Met veel natuurgebieden gaat het niet goed doordat er te veel stikstof neerdaalt. Om die reden worden in Brabant momenteel geen stikstofvergunningen verleend voor projecten waarvan stikstof neer zou komen op gevoelige natuur. De doelen voor het verminderen van de stikstofuitstoot zijn flink uit zicht geraakt. En dat was al het geval vóórdat de huidige landbouwminister Femke Wiersma (BBB) het grootste gedeelte van het stikstofbeleid van het vorige kabinet van tafel veegde. Aan een alternatief voor dat beleid werkt de minister nog. Rechtszaken

Rechtszaken over stikstof zijn niets nieuws en hebben al vaker impact gehad op het stikstofbeleid. Zeker in Brabant stappen milieuorganisaties met regelmaat naar de rechter om specifieke stikstofvergunningen aan te vechten. Onlangs nog schudde door een aantal van dat soort zaken een uitspraak van de Raad van State het hele stikstofdossier op. LEES OOK: Amercentrale en Rendac hebben mogelijk alsnog stikstofvergunning nodig Wat de rechtszaak van Greenpeace anders maakt, is dat de milieuorganisatie wilde dat de rechter een uitspraak deed over het stikstofbeleid als geheel. Daarmee doet de zaak denken aan de klimaatzaak van Urgenda. De rechter verplichtte de Staat toen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Staat kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Binnen zes weken moet daarover een besluit worden genomen. DIT VIND JE OOK INTERESSNT: Brabantse boeren extra hard geraakt door uitspraak Raad van State Minister geeft PAS-melders drie jaar uitstel, provincie wil meer zekerheid