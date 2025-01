Hoogwater teistert Oisterwijk: opbollende vloeren en vochtplekken in huizen

Tientallen huizen in Oisterwijk hebben vochtschade, nu het het al anderhalf jaar meer regent dan normaal. Het grondwaterpeil staat hoog en daardoor trekt vocht de huizen in. Vloeren trekken krom en verf bladdert van de muren. Sommige bewoners wijzen met de beschuldigende vinger naar de gemeente en het Waterschap: “Want zij zijn verantwoordelijk voor de grondwaterstand”.

Twee wijken in Oisterwijk hebben met name last van het hoge water: de Schoutenbuurt en de Bunders. In die laatste wijk woont Patrick Simons, in de Durendaaldreef. In zijn woonkamer loopt hij naar de open haard middenin de woonkamer. “Hier kun je het goed zien”, wijst hij naar een vochtplek naast de haard. Optrekkend vocht, waardoor het schilderwerk op de muur boven de plint los komt, bol komt te staan en er op sommige plekken af is gevallen.

“Stuken heeft geen zin, als het elk jaar nat wordt.”

De overlast begon zo’n vier jaar geleden: “We hebben nattere winters. En het is het hele jaar door vochtig. En als het er eenmaal zit, trekt het niet meer weg.” Opnieuw schilderen doet hij niet meer: “Stuken heeft geen zin, als het elk jaar nat wordt. Zolang het water niet wegblijft, heeft het geen zin dit te verhelpen.” Ook in de keuken en bij de voordeur zitten vochtplekken. “De buurman heeft het ook. En ook verderop in de wijk wonen mensen met hetzelfde probleem. We liggen wat lager in Oisterwijk, daar zal het door komen.” Bij Sylvia Hamerlinck in de Schout de Walestraat staat de pvc-vloer bol door het vocht. Als we bij haar op bezoek zijn, ontdekt ze net een nieuw stuk dat is kromgetrokken: “Maar dat wordt komende week erger, als het weer gaat regenen. Dan komt het grondwater omhoog.”

Sylvia moet door vochtschade haar PVC vloer vervangen (foto: Tom van den Oetelaar).

Ze wijst op een lichter stuk in de vloer: “Dat is een vochtplek. Ik heb er meerdere hoor”, ze loopt naar een ander stuk op de vloer en wijst op een paar bobbels: “Allemaal vocht. En het trekt helemaal door.” Sylvia gaat op een punt staan dat omhoog komt en beweegt op en neer. De hal was ook getroffen door het vocht, maar daar zie je nu niets meer: “Dat heb ik laten opknappen, dat zag er zo gehavend uit.”

“Inwoners moeten ook zelf maatregelen nemen.”

“Van klimaatverandering ondervinden we allemaal de gevolgen”, zegt de gemeente Oisterwijk in een reactie. “We proberen met ons beleid te reageren op steeds extremer weer, om de gevolgen zoveel mogelijk op de vangen. Maar inwoners zullen ook zelf maatregelen moeten nemen die passen bij de veranderende werkelijkheid.” En dus zit er voor Sylvia niets anders op dan de vloer in de woonkamer te vervangen: “De hele vloer moet eruit, ook omdat er schimmel zit. Terwijl ik hier nog maar een paar jaar woon, die vloer is nieuw. Heel wrang dat ie er nu al uit moet.” Tachtig vierkante meter vloer moet Sylvia vervangen. “En je krijgt niks vergoed. Dat is natuurlijk stierlijk vervelend.” Ze pakt haar telefoon en laat foto’s zien uit de groepsapp met lotgenoten met vochtproblemen. “Hier, een parketvloer. Heftig hè?” Ze laat een plattegrond zien waarop de huizen uit de buurt te zien zijn. De huizen met de grootste vochtproblemen zijn omcirkeld. Er zijn zeventien cirkeltjes te zien. Patrick: “Niemand is verantwoordelijk. Uiteindelijk moet je ’t toch zelf oplossen. De gemeente wijst naar het waterschap en het waterschap doet ook eigenlijk niks. Maar zij zijn verantwoordelijk voor de grondwaterstand. Het lijkt mij dat je hier in de buurt wat meer moet afpompen, nu het meer en harder is gaan regenen.”

"Een volle spons neemt geen water meer op."