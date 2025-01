Zorgen over abnormaal veel regen: ‘Iedere bui geeft extra wateroverlast’

De afgelopen honderd jaar is er nog nooit zo veel regen gevallen als nu. In anderhalf jaar tijd twee keer zo veel als normaal. Het zorgt voor ellende, zoals kromgetrokken vloeren door optrekkend vocht in huis. De beschuldigende vinger gaat al snel naar het Waterschap. “Maar dit is een abnormale situatie”, zegt watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel. “En we doen wat we kunnen.”

De watergraaf maakt zich zorgen. “Want iedere regenbui geeft op dit moment extra wateroverlast. En het voorjaar moet nog beginnen. Dan willen de boeren het land op en er komt misschien nog meer regen aan. Niemand is hier tegen opgewassen. En we kunnen niet meer doen.” We spreken de watergraaf bij de Vloeidijk, in het buitengebied aan de zuidkant van Goirle. De Ridder wijst naar een stuk drassig grasland, dat een jaar geleden nog onder water stond: “Dit is een waterbergingsgebied. Als er heel veel water is in het gebied, zorgen we dat het hier staat, zodat de woonwijk hierachter droog kan blijven.”

“Hier voeren we zo veel mogelijk water af.”

Dit is het gebied waarin hij wil vertellen wat hij doet om ervoor te zorgen dat ze in Tilburg droge voeten houden. Hij loopt naar een stuw: “Hier stroomt het water vanuit België richting Tilburg. Je ziet dat de stuw helemaal omlaag staat, zodat we water zo maximaal mogelijk afvoeren. Dat doen we de laatste anderhalf jaar in ons hele gebied.”

Het waterbergingsgebied aan de Vloeidijk (foto: Tom van den Oetelaar).

De watergraaf wil maar zeggen: hij doet alles om ervoor te zorgen dat het water zo snel mogelijk weg kan. Hij laat dit graag zien, omdat de indruk soms is dat het Waterschap water vasthoudt in de strijd tegen droogte in de zomer. Tientallen bewoners van Oisterwijk kampen met vochtschade in hun huis door de hoge waterstand, sommige van hen wijzen met de beschuldigende vinger richting het Waterschap. Onterecht, vindt de watergraaf: “We doen wat we kunnen om het grondwaterpeil te laten dalen. Maar water dat in het grondoppervlak zit, kan optrekken. En dat heeft tijd nodig voordat het weg kan. De natuur moet zijn werk doen, maar de natuur helpt nu niet echt mee.”

“Het water stroomt weg, of het blijft staan en geeft overlast.”