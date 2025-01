Grote brand in Schoenenmuseum: kinderen opgepakt voor brandstichting

Vier jongens zijn opgepakt voor het aansteken van de brand in het voormalig Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk. Dat laat de politie weten. Eind vorig jaar woedde een grote brand in het gebouw aan de Elzenweg. Hoe oud de minderjarigen precies zijn laat de politie in het midden.

De brand in het leegstaande gebouw brak op 30 december rond tien uur 's avonds uit. De vlammen sloegen uit het dak. Tot zeker vier uur 's nachts werd nog geblust. Bij de brand kwam ook asbest vrij. Het leegstaande pand was in de weken voor de brand vaker doelwit van vernielingen. Het pand zou al gesloopt worden.

Foto: Marcel van Dorst / Eye4Images

Vlak na de brand deed het verhaal de ronde dat er jongeren waren gezien die wegrenden. Dit werd niet bevestigd door de hulpdiensten. Na onderzoek ging de politie er wel vanuit dat de brand was aangestoken. In opsporingsbureau Bureau Brabant besteedde de politie vorige week aandacht aan de brand, omdat ze nog op zoek was naar de daders. Woensdag laat de politie weten dar de vier daders zijn aangehouden. Ze komen uit Waalwijk en ze worden op dit moment verhoord.