Gesprongen waterleiding in Amphia Ziekenhuis: 'Heel erg vervelend'

Vier van de twintig operatiekamers in het Amphia Ziekenhuis zijn woensdag dicht geweest vanwege een lekkage. Daardoor konden 21 operaties en 80 behandelingen niet doorgaan. "Dat is heel erg vervelend voor de patiënten, desalniettemin moeten we het zekere voor het onzekere nemen", zegt Ivo Vergouwen, bestuurslid van Amphia. Hij verwacht dat het ziekenhuis donderdag weer volledig operationeel is.

De lekkage ontstond dinsdagnacht door een gesprongen waterleiding. De waterleiding is toen gelijk afgesloten, maar toch is er wat water in het ketelhuis gelopen. "Door de lekkage zijn er problemen ontstaan in de luchtbevochtiging in een deel van het ziekenhuis. Daardoor hebben we een aantal operaties en behandelingen moeten afzeggen of verplaatsen naar een ander deel van het ziekenhuis."

LEES OOK: Operaties en behandelingen geannuleerd door lekkage in Amphia Ziekenhuis

De kwaliteit van de zorg staat volgens Vergouwen hoog in het vaandel bij het Bredase ziekenhuis. "Luchtvochtigheid is belangrijk voor de werking van medische apparatuur, bijvoorbeeld in de apotheek en de operatiekamers. Daarom hebben we besloten om een aantal dingen af te zeggen. Het was niet veilig om door te gaan."

Op de afdelingen zelf hebben patiënten niet veel gemerkt van de lekkage. Mensen met een afspraak die niet door ging zijn zo snel mogelijk ingelicht. "We hebben de meeste mensen tijdig af kunnen bellen. Een aantal mensen was al onderweg, dus die hebben we te laat kunnen bereiken. Dat vinden we vervelend, maar ze krijgen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak."

De storing is inmiddels weer opgelost. "Het is een stabiele oplossing. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we donderdag gewoon weer volledig draaien", zegt Vergouwen. "En ondertussen evalueren we de situatie, maar het ziet er nu naar uit dat het gewoon pech was."