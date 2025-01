Buurt snapt niks van sluiting coffeeshop en camera's voor de deur

Coffeeshop Noorderlight aan de Wilhelminalaan in Etten-Leur is tijdelijk gesloten vanwege een politieonderzoek. Ook is er voor de deur van de shop een paal met twee camera's geplaatst. De camera's zijn zonder aankondiging neergezet door de politie. Omwonenden en andere ondernemers uit de straat snappen er niets van. "Ik woon hier al vijftien jaar en ik heb nog nooit overlast gehad van de coffeeshop", zegt een oudere vrouw die er tegenover woont.

De rolluiken van Noorderlight zitten sinds dinsdagochtend potdicht en er hangen briefjes: "Vanwege omstandigheden zijn we gesloten tot en met 3 februari 2025." De tijdelijke sluiting zorgt voor een hoop teleurgestelde klanten die af en aan rijden.

Omwonenden en ondernemers zijn vooral verbaasd dat er opeens een enorme paal met camera's in de straat staat. Ze hebben geen idee wat er aan de hand is en waarom de shop dicht is. "Ik heb me altijd veilig gevoeld. Zo'n coffeeshop is de beste beveiliging van de buurt met een beveiliger voor de deur", zegt een onderneemster uit de straat.

De onderneemster belde dan ook de politie om poolshoogte te nemen, maar die gaven haar geen duidelijkheid. Behalve dat de camera's waarschijnlijk nog wel drie weken blijven staan.

Aan Omroep Brabant laat een woordvoerder van de politie weten dat 'er een lopend onderzoek is.' "Daarom kunnen wij hier momenteel nog niks over delen. Hoe lang de camera's daar zullen blijven staan, durf ik niet te zeggen." Ook de gemeente Etten-Leur laat weten dat ze nu niets kan zeggen over de situatie bij de coffeeshop of de plaatsing van de camera's.