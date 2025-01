Vader na hoger beroep alsnog de cel in voor ontucht met twee dochters

Patrick B. (43) uit Reusel moet alsnog de cel in voor het misbruiken van zijn twee dochters. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag bepaald. Bij de rechtbank werd B. eind 2023 nog vrijgesproken van het misbruiken van een dochter en voor eenmalig misbruik van zijn andere dochter kreeg hij toen drie dagen cel, die hij al in voorarrest had gezeten.

Wel kreeg Patrick B. toen ook nog een taakstraf van 120 uur, maar het hof veegt die ook van tafel. B. krijgt een celstraf van 24 maanden, waarvan wel 15 voorwaardelijk.

Hiermee komt voorlopig een eind aan een rechtszaak waarbij vader en dochters wel heel erg lijnrecht tegenover elkaar stonden. Vader Patrick B. ontkende glashard dat dat hij ooit iets fout had gedaan bij zijn dochters. Hij zei daarmee dat zijn dochters logen.

Maar de dochters hielden vol dat zij als jonge puber beiden zijn misbruikt door hun vader. Al in de rechtbank hielden ze een emotioneel betoog. Ze waren niet zozeer geïnteresseerd in de straf, maar wilden gewoon dat hun vader het misbruik toe zou geven. Maar, Patrick B. gaf geen krimp en zonder zijn dochters in de rechtszaal aan te kijken, zei hij kortaf dat er ‘nooit iets was gebeurd’.

Teleurstelling

Groot was dan ook de teleurstelling bij de dochters dat hun vader werd vrijgesproken van het misbruiken van de ene dochter en maar voor een keer ontucht met de andere dochter werd veroordeeld.

Maar, het gerechtshof die de zaak opnieuw bestudeerde, kwam tot een ander oordeel: Patrick B. heeft zijn dochters tussen 2017 en 2020 betast, terwijl hij dan zelf masturbeerde. Wat hij ook deed als ze aan het douchen waren.

Maar het was steeds het woord van de dochters tegen dat van hun vader, want verdere getuigen zijn er niet. Maar, het hof had daar een oplossing voor die de rechtbank niet zag.

Verklaringen ondersteunen elkaar

Het hof vindt wel dat de verklaringen van de twee zusjes elkaar ondersteunen en daardoor is het misbruik van Patrick B. overtuigend bewezen. Ook verklaarden beide slachtoffers over en weer over signalen van seksueel misbruik van de ander. En ook vindt het hof dat de verklaringen van de moeder en de stiefvader de ontuchtbeschuldigingen van de dochters ondersteunen.

Het hof neemt het Patrick B. kwalijk dat hij er alles aan deed om onder de beschuldigingen uit te komen. Hij zette zijn eigen dochters als leugenaar weg en dreigde met zelfmoord als ze hun verklaringen niet introkken en ook dreigde hij met het afpakken van spullen.

Hiermee maakte hij de al toegebrachte schade volgens het hof nog groter. Vooral ook omdat B. geen spijt heeft getoond. Volgen het hof komt B. over ‘als een persoon met een beperkt ontwikkeld vermogen om met voor hem problematische situaties om te gaan, hetgeen zich uit in een gemankeerde en enigszins kinderlijke wijze van handelen of reageren’.

Naar België

Patrick B. woont inmiddels samen met een derde dochter en haar vriend en kleine kinderen in een huurhuis in België. Hij is daar een onderneming gestart in het opkopen, verbouwen en doorverkopen van woningen. Hij heeft geen relatie.

Het hof wilde B. eigenlijk veroordelen tot 12 maanden cel en 12 maanden voorwaardelijk. Maar, omdat zijn zaak te lang heeft geduurd, hoeft hij maar 9 maanden de cel in en krijgt hij 15 maanden voorwaardelijk.

Als Patrick B. het niet eens is met het vonnis kan hij nog naar de Hoge Raad stappen. Die toetst dan of de regels goed zijn toegepast. Discussie over de feiten is in cassatie zo goed als uitgesloten.