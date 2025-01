Man gaf 'boks' na reeks gewapende overvallen: jaren celstraf

De 36-jarige man uit Rosmalen die afgelopen september drie tankstations heeft overvallen, verdwijnt drie jaar achter de tralies. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag beslist. De overvaller ging op een bijzondere manier te werk. Zo kregen medewerkers die hij met een mes bedreigde een 'boks' nadat hij een greep uit de kassa deed.

Volgens de man waren de overvallen een roep om hulp voor zijn problemen. Hij zou verslaafd zijn en geldschulden hebben. De rechtbank gaat alsnog min of meer mee in de eis van justitie. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vier jaar celstraf, maar daarvan is er één voorwaardelijk, besloot de rechtbank.

LEES OOK: Opvallende actie van overvaller na greep uit de kassa bij tankstations

Aan dat voorwaardelijke jaar zijn extra voorwaarden gekoppeld. Zo krijgt de man een onder meer een meldplicht bij de reclassering en moet hij zich laten opnemen in een zorginstelling. Voldoet hij daar niet aan, dan verdwijnt hij een jaar langer achter de tralies. Ook moet de man zesduizend euro aan schadevergoedingen betalen.