25 jaar na grootste hit viert Krezip jubileum in Ziggo Dome

Krezip keert terug in de Ziggo Dome in Amsterdam voor een speciale jubileumshow op 6 december. Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat de populaire Tilburgse band doorbrak op Pinkpop met de hit 'I Would Stay'. Om het jubileum te vieren, keert de band terug naar de zaal die de band in 2019 al drie keer uitverkocht.

Op het moment dat zangeres Jacqueline Govaert 25 jaar geleden tijdens Pinkpop in Landgraaf plaatsnam achter de piano voor 'I Would Stay', een van de liedjes van hun debuutalbum 'Nothing Less', kwam alles samen. Het publiek, de emotie en het verhaal achter het liedje over opgroeien, vallen en weer opstaan: alles werd gevangen door de tv-camera’s en live uitgezonden op tv. Het was de absolute doorbraak van Krezip in Nederland.