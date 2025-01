Justitie is geweld in Veen zat, maar flesgooier hoeft niet de cel in

1/2 Een van de autowrakken die in brand ging in Veen (foto: SQ Vision).

Justitie is het geweld in Veen tijdens de jaarwisseling helemaal zat. Elk jaar loopt het uit de hand in het dorp: autowrakken worden in brand gestoken en de hulpverleners die daarop afkomen, worden uitgejoeld en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk.

Ondanks alle maatregelen was het ook dit jaar weer raak in Veen. In de nieuwjaarsnacht werd dit keer, naast acht autowrakken, zelfs een politieauto in brand gestoken door de relschoppers. En ook dit jaar mochten politie en brandweer op hetzelfde vijandige ontvangst rekenen van een groep van honderden jongeren. Er werden uiteindelijk twee jongeren van 15 en 16 jaar aangehouden en een man van 24. En deze 24-jarige man uit Wijk en Aalburg moest vrijdagmiddag al voor de rechter komen in Breda voor openlijk geweld tegen de politie. Het is niet bekend of het Openbaar Ministerie ook andere relschoppers gaat vervolgen. Er waren er misschien wel driehonderd die nacht in Veen en als er dan maar eentje voor de rechter moet komen, lijkt dat misschien wat gek. Stevige waarschuwing

Duidelijk werd wel dat justitie klaar is met de relschoppers. Misschien uit een soort onmacht, maar in ieder geval om een stevige waarschuwing te geven eiste de officier van justitie maar liefst zes maanden cel, onvoorwaardelijk. Het leek er een beetje op dat de officier de man verantwoordelijk hield voor het gedrag van de hele groep, die joelde en met stenen, flessen en vuurwerk naar de politie gooide.

Die wilde de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat schoonvegen om de in brand gestoken auto’s te kunnen blussen. De verzamelde jongeren gaven daar massaal geen gehoor aan, ondanks de vele ME’ers en een waterkanon. De 24-jarige man zei dat hij dat niet in de gaten had. Hij stond naar eigen zeggen een paar honderd meter van de kruising af en gooide op een gegeven moment een bierflesje richting een brandende auto. Meteen sprong een agent in burger op zijn nek. Toen de man zich los wilde rukken en in worsteling ging met een andere, gewone agent, kreeg hij een knal met een wapenstok. De man werd gearresteerd vanwege openlijke geweldpleging. En drie agenten verklaarden dat hij van zeven meter afstand een bierflesje naar de ME had gegooid.

De politie auto stond al snel in lichterlaaie met tientallen mensen er omheen (foto: SQ Vision).