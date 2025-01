Autobranden Veen: aangehouden jongens van 15 en 16 weer vrij

Twee van de drie verdachten die zijn aangehouden na de tijdens oud en nieuw uit de hand gelopen autobranden in Veen zijn jongens van vijftien en zestien. De oudste verdachte is 24. Ze worden beschuldigd van openlijke geweldpleging en wapenbezit. Het drietal is weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Van de jongste verdachten wil de politie alleen kwijt dat ze in de gemeente Altena wonen. Bij minderjarigen is de politie terughoudend met informatie.

De derde verdachte is een man van 24 jaar uit Wijk en Aalburg. Ze zouden alle drie geweld hebben gebruikt toen er zoals gebruikelijk tijdens de nieuwjaarsnacht in Veen (sloop)auto’s in brand werden gestoken. Bovendien werd bij de jongen van zestien een boksbeugel in beslag genomen en moest de 24-jarige verdachte een mes inleveren.

Politiewagen in brand gestoken

De traditionele ‘Veenbranden’ verliepen aanvankelijk rustig. Rond drie uur 's nachts werd de achterruit van een politiewagen ingeslagen. Dat gebeurde terwijl agenten op ongeveer tien meter van hun auto stonden. Volgens een 112-correspondent goten twee jongemannen vervolgens een brandbare vloeistof in de politiewagen en staken die aan. Daarna liep het compleet uit de hand en moest ook de Mobiele Eenheid in actie komen.

Het is (nog) niet duidelijk of de drie gearresteerde raddraaiers ook hierbij betrokken zijn geweest. De politie is nog bezig met een onderzoek en gaat in ieder geval aangifte doen. Rond het kruispunt in Veen waar het vrijwel elke jaarwisseling onrustig is, hangen camera’s. Waar mogelijk gaan rechercheurs hiervan gebruikmaken.

De politie kan niet ingaan op de vraag of de twee mannen die in januari vorig jaar werden veroordeeld zich hebben gehouden aan een gebiedsverbod. Ze kregen dat verbod wegens betrokkenheid bij eerdere rellen in Veen. Het ging om mannen van 22 en 24 uit Wijk en Aalburg.

De gemeente Altena wil zo weinig mogelijk woorden vuil maken aan de zoveelste problemen rond oud en nieuw. Een woordvoerder laat nog wel weten dat er geen samenscholingsverbod gold tijdens de jaarwisseling. Dat gold alleen enkele jaren geleden. De gemeente laat het verder bij een verklaring die burgemeester Theo Weterings woensdag gaf. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant liet hij toen weten dat het ‘volstrekt verwerpelijk is dat hulpverleners die ervoor zorgen dat wij een feestje kunnen vieren zo behandeld worden.’ De burgemeester van Tilburg stelde verder dat we ‘het niet normaal moeten gaan vinden wanneer er een politieauto in brand wordt gestoken.’