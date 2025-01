Man verliest hand bij afsteken vuurwerk, ziekenhuizen druk met slachtoffers

De nieuwjaarsnacht heeft de ziekenhuizen in Brabant veel werk opgeleverd. Een van de meest ernstige gevallen meldde zich bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Bij het afsteken van vuurwerk was een man een hand kwijtgeraakt. Het aantal mensen dat gewond raakte is vergelijkbaar met vorig jaar. Het gaat om tientallen, de jongste was nog geen tien jaar oud. Een aantal van hen had ernstig oogletsel.

Bij de ziekenhuizen in onze provincie kwamen ook veel mensen terecht die teveel alcohol hadden gedronken. Veruit de meesten (achttien) in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Verder opvallend tijdens oud en nieuw: op diverse plekken werd de brandweer belaagd door vuurwerkgooiers.

Zeker drie vuurwerkslachtoffers die in de ziekenhuizen in Brabant geholpen moesten worden, liepen ernstig oogletsel op. Anderen raakten gewond aan een hand of schouder. Het ETZ moest liefst twaalf vuurwerkslachtoffers verplegen. De spoedpost van Ziekenhuis Bernhoven in Uden boog zich over zes personen, van wie een jonger is dan tien.

In Eindhoven, in het Catharina Ziekenhuis, waren er drie vuurwerkslachtoffers, twee van hen waren tienerjongens. Eén van die twee raakte gewond aan een hand. De andere (13) liep oppervlakkige, eerstegraads brandwonden op in het gezicht en werd bij het Anna Ziekenhuis in Geldrop behandeld. Beiden zullen ervan genezen, zo is de verwachting.

Ook bij de Bravis-vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal bleef het beperkt tot twee slachtoffers. Bij Pantein in Boxmeer hoefde niet één persoon geholpen met verwondingen door vuurwerkgebruik.